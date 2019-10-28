微软拿下国防部百亿美元大单，亚马逊成最大输家

北京时间10月28日晚间消息，据国外媒体报道，由于意外地拿下了五角大楼100亿美元的云计算大单，微软股价今日开盘后一度上涨近3%。

上周五，美国国防部授予微软一项价值高达100亿美元的技术合同，成为联邦政府的首选云计算供应商。而作为云服务市场的领导者，亚马逊却意外落败。

受此影响，今日开盘后，微软股价一度报于144.75美元，上涨4.02美元，涨幅为2.86%。今年以来，微软股价已累计上涨38.6%。

对此，花旗集团分析师沃尔特·普里查德（Walter Pritchard）认为，这笔合同对微软的年度利润影响不大，但关键是微软是否将获得任何后续奖项，或赢得其他政府机构的合同。

投行JMP Securities分析师罗纳德·乔西（Ronald Josey）称：“微软的胜利突显了云计算市场竞争的激烈程度，并且很可能会帮助该公司扩大其公共部门业务。这是亚马逊的长期担忧。”

有报道称，亚马逊正考虑对此提出抗议，理由是美国总统特朗普干涉了竞标过程。众所周知，特朗普与亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）“有过节”。但有分析人士称，这个过程可能要持续数年。

投行Cowen & Co分析师尼克·雅科（Nick Yako）认为，这项合同可能对微软Azure业务的长期发展产生重大影响。雅科也表示，特朗普和贝索斯之间的敌意不禁引发了“阴谋论”。

研究机构Bernstein分析师马克·默德勒（Mark Moerdler）称：“初期，这笔合同对微软的营收贡献有限，但对微软Azure业务的长期影响将非常显著。”

投行Wedbush分析师丹尼尔·埃夫斯（Daniel Ives）称：“对于微软而言，这是一个里程碑式的胜利，将改变未来十年的云计算争霸局面。而对于亚马逊和贝索斯，这是一件令人震惊的事情。”