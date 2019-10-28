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小米MIX Alpha 5G：欢迎小米CC9 Pro加入1亿像素

2019-10-28 22:55:43来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月28日消息  今天上午，小米CC9 Pro手机正式官宣，将搭载三星一亿像素传感器，“探索前所未有的影像世界”。小米MIX Alpha表示欢迎小米CC9 Pro加入小米手机1亿像素。

小米新手机CC9 Pro最大的亮点之一就是搭载了1.08亿像素传感器镜头，此前小米发布的MIX Alpha 5G环绕屏手机首发搭载了这款1.08亿像素传感器镜头，售价19999元，不过将在12月份才能小规模的量产上市。考虑到市场方面，小米方面肯定会推出一款更加适合普通用户购买的1亿像素新机。

根据小米的海报，小米CC9 Pro将于11月5日发布。从渲染图来看，小米CC9 Pro采用了后置“5摄”，5倍光学变焦，两组“闪光灯”。

除了小米CC9 Pro之外，11月5日的发布会上还有小米手表，以及全新的小米电视5同场发布。

稍早前，Slashleaks曝光了一张疑似小米CC9 Pro屏幕前面板的谍照，小米CC9 Pro将采用水滴曲面屏设计且屏幕尺寸不会太小。配置方面，预计小米CC9 Pro将搭载高通骁龙730G处理器，专攻拍摄和录像。而早前发布的同样采用1亿像素CMOS的小米MIX Alpha要等到12月份才会发售。

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关键词：小米CC9 Pro小米MIX Alpha

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