人民微评：网红带货，别把粉丝当韭菜

IT之家10月28日消息 近日，号称“带货一哥”的网红李佳琦在直播中“翻车了”。最近李佳琦直播带货某款不粘锅，还是那句“OMG，这绝对是一款又便宜又实用的不粘锅，各位女生千万不要错过了哦。”他把一个鸡蛋打进烧热的锅里，当准备收起煎熟的鸡蛋时，只见鸡蛋牢牢黏在锅底，助手满脸尴尬的试图用铲子把鸡蛋铲起，但是鸡蛋牢牢的粘在锅上，而且开始糊锅。

这一事件引起了消费者对网红带货的质疑，不少用户表示网红带货的“货”质量并不如想象中那么牢靠，依靠网红推荐买的产品出了问题，维权究竟该找网红呢还是去找厂家，对此不少消费者开始对网红带货持谨慎态度，不再盲目相信。

对于网红带货这一现象，人民日报今日午间发文称，网红产品的真假优劣，正在接受消费者和市场的检验；网红带货的套路，也在被用户和监管平台逐渐摸清；网红的品牌形象，在经历流量变现的冲洗后越来越露出真实面目。

人民日报指出，“网红‘明星化’，粉丝经济势不可挡。业内人士指出，尽管网红带货有种种问题，但是通过网红代言的方式来促进电商增长已是大势所趋。不少商家选择网红带货的方式促销，有些粉丝有时候仅仅是因为喜欢网红策划出的形象而‘打赏性’地买东西。”

刚刚，人民日报针对网红带货再次发表微评称，网红带货，别把粉丝当韭菜。人民日报表示，无论数据造假，还是推销问题产品，都是坑害受众。网红带货，流量变现，作为一种流行的商业模式，无需指摘。但是两头坑，欺骗了商家，误导了消费者，则于法不容。别为了畸形利益，丢掉了良知，践踏了法律。一旦缺乏敬畏，红与黑仅有一步之遥。