谷歌母公司Alphabet第三季度净利润70.68亿美元，同比下降23%

北京时间10月29日凌晨消息，Alphabet（谷歌母公司）今天发布了截至9月30日的2019财年第三季度财报。报告显示，Alphabet第三季度总营收为404.99亿美元，比上年同期的337.40亿美元增长20%，不计入汇率变动的影响为同比增长22%；按照美国通用会计准则，Alphabet第三季度净利润为70.68亿美元，比去年同期的91.92亿美元下降23%。

主要业绩：

——Alphabet第三季度总营收为404.99亿美元，比上年同期的337.40亿美元增长20%，不计入汇率变动的影响为同比增长22%。Alphabet按照美国通用会计准则计算总营收，未扣除流量获取支出（TAC）。Alphabet第三季度流量获取支出，也就是同合作伙伴共享的营收为74.90亿美元，在广告营收中所占比例为22%；

——按照美国通用会计准则，Alphabet第三季度运营利润为91.77亿美元，在营收中所占比例为23%。按照美国通用会计准则，Alphabet去年同期运营利润为86.25亿美元，在营收中所占比例为26%；

——按照美国通用会计准则，Alphabet第三季度净利润为70.68亿美元，比去年同期的91.92亿美元下降23%；按照美国通用会计准则，Alphabet第三季度每股摊薄收益为10.12美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为13.06美元；

Alphabet CFO露丝·波拉特（Ruth Porat）表示：“我们又一次交出了非常强劲的季度业务表现，营收达405亿美元，与2018年第三季度相比增长20%，不计入汇率变动的影响为同比增长22%。我们继续在人才和基础设施方面进行慎重的投资以支持自身增长，特别是在云和机器学习等比较新的领域。”

财务分析：

Alphabet第三季度总营收为404.99亿美元，比上年同期的337.40亿美元增长20%，不计入汇率变动的影响为同比增长22%。

Alphabet第三季度网站营收，也就是谷歌自己的网站所产生的营收为286.47亿美元，高于去年同期的240.54亿美元。

Alphabet第三季度网络营收，也就是谷歌合作伙伴网站通过AdSense计划所产生的营收为52.69亿美元，高于去年同期的49.00亿美元。

Alphabet第三季度广告营收（由网站营收和网络营收组成）为339.16亿美元，高于去年同期的289.54亿美元。

Alphabet第三季度其他营收为64.28亿美元，高于去年同期的46.40亿美元。

Alphabet旗下谷歌部门第三季度营收（由广告营收和其他营收组成）为403.44亿美元，高于去年同期的335.94亿美元。

Alphabet第三季度“Other Bets”业务营收为1.55亿美元，高于去年同期的1.46亿美元。

如果汇率同去年同期持平（不计入外汇风险管理计划的相关得益），Alphabet第三季度营收的同比增长率为22%。

按照地区划分，Alphabet第三季度来自于EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的营收为126.67亿美元，同比增长16%，环比增长2%；不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），Alphabet第三季度来自于EMEA地区的营收同比增长19%，环比增长3%。

Alphabet第三季度来自于亚太地区的营收为68.28亿美元，同比增长26%，环比增长4%；不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），Alphabet第三季度来自于亚太地区的营收同比增长26%，环比增长4%。

Alphabet第三季度来自于美国的营收为187.11亿美元，同比增长21%，环比增长5%。

Alphabet第三季度来自于美洲其他地区的营收为23.56亿美元，同比增长25%，环比增长8%。不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），Alphabet第三季度来自于美洲其他地区的营收同比增长29%，环比增长7%。

Alphabet旗下谷歌部门的第三季度网站付费点击（包括与Alphabet在各个地区自有及运营的网站上广告相关的点击，以及来自于包括搜索、TrueView等YouTube参与广告以及谷歌地图和谷歌财经等其他自有及运营网站的点击）次数与去年同期相比增长18%，与上一季度相比增长1%。Alphabet旗下谷歌部门的第一季度网站每点击成本与上年同期相比下降2%，与上一季度相比增长3%。

Alphabet网络会员资产的第三季度网络“印象”与上年同期相比增长12%，与上一季度相比持平。Alphabet网络会员资产的第三季度网络每“印象”成本与上年同期相比下降3%，与上一季度相比持平。

Alphabet第三季度流量获取支出（TAC），也就是同合作伙伴共享的营收为74.90亿美元，去年同期为65.82亿美元。Alphabet第三季度流量获取支出在广告营收中所占比例为22%，相比之下去年同期为23%。

在Alphabet第三季度的流量获取支出中，将有36.34亿美元最终支付给网络合作伙伴，在流量获取支出总额中所占比例为69%；去年同期最终支付给网络合作伙伴的流量获取支出为34.27亿美元，在流量获取支出总额中所占比例为70%。另外，Alphabet第三季度流量获取支出中还有38.56亿美元最终将支付给特定经销合作伙伴及其他向Alphabet网站导入流量者，在流量获取支出总额中所占比例为13%；去年同期支付给特定经销合作伙伴及其他向Alphabet网站导入流量者的流量获取支出为31.55亿美元，在流量获取支出总额中所占比例为13%。

Alphabet第三季度总成本和支出为313.22亿美元，高于去年同期的251.15亿美元。其中，Alphabet第三季度营收成本为175.68亿美元，高于去年同期的142.81亿美元；研发支出为65.54亿美元，高于去年同期的52.32亿美元；销售和营销支出为46.09亿美元，高于去年同期的38.49亿美元；总务和行政支出为25.91亿美元，高于去年同期的17.53亿美元。

Alphabet第三季度其他支出（净值）为5.49亿美元，相比之下去年同期的其他收入（净值）为14.58亿美元。

按照美国通用会计准则，Alphabet第三季度运营利润为91.77亿美元，在营收中所占比例为23%。按照美国通用会计准则，Alphabet去年同期运营利润为86.25亿美元，在营收中所占比例为26%。

Alphabet第三季度有效税率为18%，相比之下去年同期为9%。

按照美国通用会计准则，Alphabet第三季度净利润为70.68亿美元，比去年同期的91.92亿美元下降23%；按照美国通用会计准则，Alphabet第三季度每股摊薄收益为10.12美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为13.06美元。

截至2019年9月30日，不计入被分类为持有待售的现金，Alphabet持有的现金、现金等价物以及可变现有价证券总值为160.32亿美元，相比之下截至2018年9月30日为134.43亿美元。

截至2019年9月30日，Alphabet在全球范围内共雇佣了114096名全职员工，相比之下截至2018年9月30日为94372名。

网络直播和电话会议信息：

投资者可以访问Alphabet网站的投资者关系频道investor.google.com收听Alphabet电话会议的网络直播，电话会议将于美国东部时间10月28日下午4点半（北京时间10月29日凌晨4点半）开始。

分析师预期与股价变动：

Alphabet第三季度总营收为404.99亿美元，超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，32名分析师此前平均预期Alphabet第三季度营收将达403.2亿美元。Alphabet第三季度每股收益为10.12美元，不及分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，37名分析师此前平均预期Alphabet第三季度每股收益将达12.42美元。受此影响，Alphabet股价在纳斯达克市场的盘后交易中下跌逾1%。

当日，Alphabet（Nasdaq：GOOGL）股价在纳斯达克常规交易中上涨24.68美元，报收于1288.98美元，涨幅为1.95%。在随后截至美国东部时间周一下午4点37分（北京时间周二凌晨4点37分）的盘后交易中，Alphabet股价下跌13.42美元，至1275.56美元，跌幅为1.04%。过去52周，Alphabet的最高价为1299.24美元，最低价为977.66美元。