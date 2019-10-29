优步借UberMoney进军金融，提供电子钱包与信用卡服务

北京时间10月29日讯，美国叫车服务巨头优步（Uber）正在进一步进军金融服务领域。

该公司周一宣布成立一个名为Uber Money的新部门，提供包括数字钱包、升级版的借记卡和信用卡业务。信用卡服务项目将于巴克莱银行共同合作开发。新部门负责人彼得-海兹赫斯特（Peter Hazlehurst）表示，部门一开始的重点是致力于提供可以让其全球400多万名Uber司机和快递员使用的移动银行账户，以便于他们工作中及时收到报酬。

海兹赫斯特在接受电话采访时表示：“我们希望帮助大家理解，优步有了一个新的部分，专注于金融服务，它的使命是让人们获得他们原本不能够享受的金融服务。”

面对来自世界各地新加入的拼车服务公司的竞争，优步面临着盈利的压力，它押注通过构建自己的金融生态系统，可以让司机和乘客保持对其平台的忠诚。该公司今年的月活跃用户超过1亿。Uber用户中的许多人用信用卡支付乘车和订餐的费用。

未来的产品可以消除与金融中间商相关的成本，或产生新的收入来源。

今年6月，优步曾为其在纽约的金融科技公司招聘工程师，以加快金融产品的开发。

优步正在全球推出一款借记卡，它在美国和其他几个市场测试了增强的“即时支付”服务。该功能已在美国开始流行。根据Hazlehurst的数据，超过70%的司机付款使用即时支付。它本质上是一个免费的银行账户，美国的借记卡与Green Dot提供的账户相连。

这些支付创新凸显了一个现实，即许多零工经济中的人正在努力量入为出。另一个受欢迎的功能是免费透支100美元，帮助现金拮据的司机支付汽油费，开始一天的工作。

优步的雄心可能会让司机们进入世界上现金仍为王的地区的数字金融领域，比如巴基斯坦和孟加拉国。海兹赫斯特说，全球约40%的优步出行是用纸币支付的，优步希望能降低这一比例。

Uber在为司机配备了电子银行账户后，是否有一天也会为数百万乘客提供数字银行账户？

“我想是的，”海兹赫斯特说。“现实情况是，我们在美国、巴西、澳大利亚和印度的合作伙伴的需求，在很多方面也反映了消费者的需求，特别是在现金充裕的经济体。我们所拥有的机会是帮助所有这些人获得金融服务。”

他说，优步相对于其他新进入银行业的公司的一个优势是其庞大的规模，这使得优步能够与供应商达成更好的交易。“我们不需要采取传统的收费收入模式来运营这些服务，”

优步此举是科技巨头寻求进军金融业的最新迹象。

苹果最近与高盛合作推出了一款信用卡，亚马逊也在多年来一直向其商户提供小企业贷款。

Facebook今年公布了一项雄心勃勃的计划，希望借助其Libra加密货币重塑全球金融体系，但在一些企业合作伙伴放弃该计划后，这一努力失去了动力。

海兹赫斯特表示，Apple Pay和Google Pay将在明年初与这项服务整合，这样司机们就可以立即花掉他们的收入，甚至不用实体借记卡。优步已经在巴西、印度和秘鲁等几个国家向司机提供小额贷款。

作为一家上市公司，优步的股价在其短暂的时间里遭受了重创，原因是人们对其前景的怀疑，以及投资者情绪出现了更广泛的转变，他们更看重利润而非增长。该公司股价较5月45美元的发行价低了25%以上。优步将于11月4日公布第三季度业绩。