中概股收盘：迅雷三天累计上涨148%

北京时间10月29日讯，美国股市周一创出纪录新高，因市场乐观情绪增强，且企业财报表现稳健，美联储料将降息。微软领涨，此前赢得五角大楼合同；蒂芙尼飙升，因路易威登表示有意收购这家珠宝商。

标普500指数上涨0.6%，报3039.42点；道琼斯工业平均指数上涨0.5%，报27090.72点；纳斯达克综合指数上涨1.0%，报8325.99点。

中概股

纽约梅隆银行中国ADR指数上涨1.7%，连续第四个交易日上涨，累计上扬4.5%；

金龙中国指数上涨1.5%，收在逾五个月高点，上涨个股数量超过下跌个股两倍；

迅雷上涨18.3%，报5.70美元，盘中一度上涨42%，成交量达到三个月日均量的58倍，三天累计上扬148%；

其它区块链概念股：中网载线上涨12.2%；猎豹移动上涨9.6%；人人上涨不到1%；

乐居上涨17.1%，创下逾两个月最大涨幅，报1.99美元；

数海信息上涨15%，创下10天最大涨幅，报2.53美元；

西安联合信息技术上涨14.6%，报1.88美元；

前程无忧上涨5.4%，报81.58美元；

搜房上涨7.7%，报2.25美元；

乐信金融上涨5.1%，报11.56美元；

拍拍贷上涨7.2%，报2.96美元；

凤凰新媒体上涨5.7%，报2.80美元；

万达体育上涨2.8%，创下近一周最大涨幅，报3.63美元；

魔线下跌14%，创下逾三个月最大跌幅，收在2个月低位1.66美元；

开心汽车下跌12.7%，创下三个月最大跌幅，收在逾两个月低点1.51美元；

中国相关ETF

德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金上涨0.6%；

安硕中国大盘股ETF上涨0.9%；

安硕MSCI中国ETF上涨1.2%；

评级调整

汇丰将亚洲水泥（中国）评级上调至买进；目标价12港元；

高盛给予北新建材买进的初始评级；目标价24.40元人民币；

摩根大通将恒生银行评级下调至低配；目标价142港元；

花旗将白云机场评级下调至卖出；目标价16.70元人民币；

中信建投将三友化工评级上调至买进；

中国银河将维达国际评级下调至持有；目标价15.80港元；

中信证券将长城汽车H股评级上调至买进；

中信证券将长城汽车A股评级上调至超配；

建银国际将吉利汽车控股有限公司评级上调至跑赢大盘；

建银国际将长城汽车H股评级上调至跑赢大盘；目标价7港元；

摩根士丹利将隆平高科评级下调至低配；

Jefferies给予海底捞持有的初始评级；目标价36.30港元；

Jefferies给予百胜中国控股有限公司买进的初始评级；目标价54.60美元。