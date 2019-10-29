左手降噪右手防水，最全能的苹果AirPods Pro终于来了

AirPods Pro突然来了，以一种我们大多数人都没有想到的方式。

我们曾设想过一万种AirPods Pro登陆苹果冬季发布会的方式，但大概没多少人会想到苹果不声不息的就在今天半夜把这款产品摆上了货架。

当然好事者们在几个月前就在苹果后台扒出了关于新款AirPods耳机的图标设计，而最终苹果拿出的产品形象也确实跟当初大家猜测的渲染图没什么差，你可以把它理解成一个缩小版的AirPods耳塞（新AirPods Pro基于SiP封装设计布局，所以体型得以做得更小）戴上了一副硅胶耳塞，当然这造型看起来略有些微妙，但当初我们也是如此看待AirPods的，最后还不是老老实实“真香”？

如我们之前猜测的一样，降噪成为了AirPods Pro的主打功能，这也是为什么它最终不得已戴上一副看起来非常“不苹果”的可替换式硅胶入耳耳塞，很显然它需要这些耳塞来帮助自己完成被动降噪的任务。当然对于耳廓造型不算“标准”的用户来说，多种规格可选的耳塞配置也让他们终于能解决TWS易脱落体质，拥有“年轻人的第一款AirPods”了。

AirPods Pro的降噪模式没有太多新奇的地方，依旧是通过外向麦克风收集噪音数据，并且播放逆向声波来进行抵消，内向的麦克风则会继续检查漏入耳内的噪音声波，并再次播放逆向声波进行消除，基本算是比较高阶的前馈+后馈的双重降噪模式玩法。所以从理论上来说虽然是单纯的TWS构造，但AirPods Pro的降噪效果依旧非常值得期待。同时苹果表示他们为AirPods Pro设计了全新的通气系统，以此来实现而内压力的平衡，所以AirPods Pro在降噪模式下的耳压问题也可能会得到很好的缓解。

在提供了降噪功能的同时，苹果也给AirPods Pro加入了类似与“环境音”模式的“通透模式”，这一模式下的AirPods Pro在关闭降噪功能的同时还会消除入耳式硅胶耳塞带来的被动降噪效果，让外界的声音更清晰的传入耳中。当然这并不是什么新鲜的玩法，在路况环境复杂的地区或是想要短时间听取外部声音信息、但又不想要摘下耳机的需求下，这一功能将帮助我们与外界声音建立起联系。

至于已经延续了两代的双击式操作，在AirPods Pro中也得到了革新，通过对压力感应器进行单击、双击、三击或是长按等操作，便可以实现播放/暂停、切换曲目以及切换降噪模式等功能，相比AirPods有了更为丰富的操作空间。

当然除了上面提到的这些，AirPods Pro还加入了IPX4防水等级，至少意外泼溅不会再产生“即死”效果，同时在H1芯片的加持下，AirPods Pro的稳定性也没什么好怀疑的。在满电状态下进行播放，AirPods Pro可以拥有5小时的续航能力（配合充电盒总续航位24小时，与AirPods相当），而在开启降噪模式后耳机续航则变为4.5小时，足够应对中长途的差旅使用。

苹果将会在10月30日正式开售AirPods Pro主动降噪耳机，美国售价249美元，国行售价为1999元人民币，虽然还没有正式开售，但从AirPods系列在TWS耳机领域这两年里的统治力来看，现在就提前预定一个“真香”席位难道还会有什么异议吗？