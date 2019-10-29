苹果AirPods Pro发布，网友脑洞大开

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IT之家10月29日消息 苹果今天凌晨正式发布了全新设计、支持主动降噪的AirPods Pro无线耳机，售价1999元。
苹果称，AirPods Pro通过可选尺寸的耳塞来实现主动降噪所需的高密合度，柔软、富有弹性的硅胶耳塞有三种尺寸可选。AirPods Pro具备主动降噪功能，可根据耳部的几何结构和耳塞的佩戴贴合度持续进行调节，以阻隔外界噪音。
AirPods Pro耳机发布后，不少网友觉得其外形有些熟悉，是不是像下面这些东西？
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