中国音频第一股将诞生，小米投资的播客应用荔枝递交赴美上市招股书

美国当地时间10月28日，中国最大的UGC音频社区荔枝（原荔枝FM）正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO申请，交易代码为“LIZI”。这意味着，荔枝有望成为“中国音频行业第一股”。

荔枝计划通过IPO募集1亿美元资金，主承销商为瑞信和花旗。

据悉，荔枝本次赴美上市的融资资金将主要用于AI研发投入、创新产品研发和海外市场拓展等。

招股书显示，荔枝2019年第三季度月均活跃用户数超4660万，超过570万月活跃内容创作者。营收方面，2018年荔枝实现近8亿元营业收入，同比增速超过76%。2019年上半年实现收入4.87亿元，2019年第三季度，荔枝实现单季度收入3.3亿元，相比去年同期增速72%。

荔枝目前已经是中国最大的UGC音频社区和最大的互动音频娱乐平台，其海量音频内容创作者群体、海量用户原创播客内容、语音直播及互动创新模式均为荔枝独有的特色。目前，荔枝已启动布局IoT生态，在与baidu合作中首次尝试将互动音频落地到智能音箱IoT场景，同时在海外上线了专注语音互动娱乐的产品，布局海外市场。

音频版Instagram，荔枝是中国最大的UGC音频社区

成立于2013年的荔枝，是UGC（用户生产内容）模式的坚定支持者，它以“帮助人们展现自己的声音才华”为使命，重塑了传统音频行业中原本割裂的音频制作、存储、分发产业链，实现了每一个人都可以通过手机一站式进行创造、存储、分享和实时互动，让人们“用声音记录和分享生活”，由此积累了大量的用户和内容创作者，形成了生机勃勃的UGC音频社区。这让荔枝被外界视为音频版的Instagram和YouTube。

▲荔枝是中国最大的UGC音频社区

荔枝致力于通过AI赋能音频社区，率先在音频行业内摒弃了编辑推荐，全部采用AI算法来进行内容推荐，同时大幅降低了音频的创作门槛，“人人都是播客”这使得原本不能进行音频创作的人成为了创作者，原本想不到的音频内容形式不断涌现。音频行业第一次有机会通过生产力的解放实现突破式的发展。

根据艾瑞咨询行业报告，从用户产生的音频节目数量来看，荔枝是中国最大的UGC音频社区，从月活跃用户规模（MAU）数据来看，荔枝是中国最大的互动音频娱乐平台及中国第二大的在线音频平台。2019年8月，荔枝入选由国家工信部和中国互联网协会联合发布的“2019年中国互联网企业100强”榜单，成为在线音频领域首家也是唯一入围企业。

招股书显示，截至2019年第三季度，已累积超过1.6亿音频内容上传到平台，用户平均月度互动次数超过25亿次。同期，荔枝拥有超过4660万移动端月均活跃用户，570多万的月活跃内容创作者，超过月活跃用户总数的12%，移动端用户日均使用时长约53分钟。

在此基础上，荔枝探索了多样化的商业模式，如直播社交、付费内容、粉丝会员、游戏联运、IoT场景拓展等，尝试在良性的社区生态里衍生更多的商业化空间。荔枝率先在行业内践行了音频领域的粉丝经济模式。

艾瑞咨询数据显示，2018年中国在线音频市场用户规模达3.77亿，是全球音频用户最多的国家。与美国在线音频大量普及，在线音频用户超过总人口一半的普及率对比，中国在线音频的渗透率还有很大的发展空间。在移动互联网红利见顶的今天，在线音频是为数不多的仍存在巨大增长渗透空间的赛道。目前音乐、游戏、在线视频的移动互联网用户渗透率已分别达到89%、82%、74%，而在线音频市场的渗透率仅为45.5%，增长空间巨大。

参照在线视频和短视频的发展轨迹，音频行业目前处于重要的行业变革阶段，在AI赋能之下，行业将迎来爆发性增长期。艾瑞咨询预测，预计到2023年，中国在线音频用户规模将超9亿。

▲行业规模增长快，未来五年年化复合增长率44%

创始人赖奕龙、经纬中国、晨兴资本分别持股前三

招股书披露了荔枝的发展历程：2013年创立后，提出“人人都是播客”，主打音频创作工具和分享，2016年上线语音直播，2018年累计产生原创音频节目超过1亿期，2019年正式布局海外和IoT场景。

身处音频赛道的荔枝，成立六年来，已完成多轮融资，最后一轮融资为2017年完成的D轮融资。投资者主要为一线美元基金及战略投资者，其中经纬中国为第二大股东，持股21.9%，晨兴资本为第三大股东，持股21.5%，其他投资者包括战略投资者小米、顺为、兰馨亚洲及TPG。不难看出，荔枝的机构投资者有一大特点：全部是公认的一线投资机构，少而精。

同时，荔枝创始人赖奕龙所带领的管理层持股约30%。据公开资料显示，赖奕龙深耕互联网领域有20年之久，曾在企业服务、WAP门户、社区交友等领域多有建树。连续的创业经历让赖奕龙对移动互联网有独到见解和战略判断，并在互联网创投圈建立了良好的个人声誉。

▲荔枝创始人兼CEO赖奕龙

据悉，荔枝本次赴美上市的融资资金将主要用于AI技术研发、国内外社区拓展和IOT生态布局。招股书显示，近年来荔枝加大了对研发和培育全球化市场的投入。资本市场对这些战略性投入的前景看好。

据悉，未来荔枝将聚焦于AI赋能社区，并将继续探索商业模式上的突破创新。未来随着荔枝的成功上市，将有望打造一个跨越不同文化的全球声音社区，其创新的商业模式也将为在线音频全行业的发展提供新思路。