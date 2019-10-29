波音CEO将在听证会上承认在737 Max系列上“犯了错误”

10月29日消息，美国国会将于周二召开波音(340.88, 1.05, 0.31%)737 Max的听证会，波音CEO将参加并接受国会议员质询。

据报道，波音公司CEO丹尼斯-穆伦伯格（Dennis Muilenburg）将在周二告诉国会议员，波音在其最畅销机型737 Max系列上“犯了错误”。此前5个月内，波音737 Max发生了两起坠机事故，造成346人死亡。自3月中旬以来，这一型号的波音客机在全球范围内停飞。

“我们知道我们犯了错误，一些地方出了差错，”穆伦伯格在两场关于飞机设计和市场销售的国会听证会之前的书面证词中表示。“我们承认这一点，我们正在修复它们。”

穆伦伯格将在听证会上就波音737的坠机事件作证，这是他自两起致命坠机事件后首次在国会议员面前露面。本场737 Max的听证会将自周二开始在美国国会连续召开两天。10月29日当天，也是印尼狮航737MAX8坠机事故发生整一周年。今年3月，另一架波音737 Max客机在埃塞俄比亚坠毁。

穆伦伯格还将于周三在众议院交通和基础设施委员会听证会上作证。

据此前报道，一名波音试飞员在2016年的信息中抱怨称，这个名为MCAS的系统很难控制。包括美国航空在内的多家航空公司的飞行员在坠机事件发生后抱怨称，他们直到第一次坠机后才知道MCAS系统的存在。波音已为飞机开发了软件修复程序，但美国联邦航空管理局（FAA）尚未批准。

坠机事件迫使波音公司暂停交付其最受欢迎的机型，并大幅削减飞机产量。

波音公司表示，已经使用新软件进行了超过814次的试飞。

穆伦伯格在声明中称：“我可以向你们保证，我们已经从中吸取了教训，并将继续学习。”

议员们计划就这架飞机的研发，以及公司管理层是否意识到、或者是否急于将这款飞机推向市场而向员工施压等问题询问穆伦伯格。

“这个过程比我们最初预期的要长，但我们致力于把它做好，飞机复飞时间完全取决于回答FAA的每一个问题，”穆伦伯格说。