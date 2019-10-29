消息称谷歌母公司欲收购Fitbit

10月29日消息，据外媒报道，据知情人士透露，谷歌母公司Alphabet正在就收购美国可穿戴设备公司Fitbit与后者进行谈判。不过，目前两家公司还没有确认这笔交易，也不清楚Alphabet的报价。上个月，有报道称Fitbit正在探索出售的可能。

多年来，谷歌凭借其Wear OS操作系统在可穿戴市场上占据了重要地位，但它始终难以与Apple Watch竞争，尽管其得到了包括LG、Fossil和TicWatch在内的众多公司支持。就连主要的安卓制造商三星也未使用Wear OS，而是使用自己的Tizen操作系统。

今年1月，谷歌斥资4000万美元从Fossil手中收购了某种智能手表技术，但目前尚不清楚该技术到底是什么，Fossil高管将其描述为“尚未投放市场的新产品创新”，不过迄今仍然没有上市。

多年来，始终有传言称谷歌希望推出自家品牌的Pixel智能手表。在2016年的某个时候，这些计划几乎促使谷歌品牌的智能手表上市，但该公司最终搁置了计划，因为其担心这些手表可能“伤及谷歌硬件品牌的声誉”。这些LG制造的智能手表后来在2017年以LG Watch Sports和LG Watch Style的形式发布，评价一般。

从那时起，谷歌打造自家硬件野心开始膨胀。2017年，谷歌收购了HTC智能手机工程团队以开发Pixel手机，而Fitbit的收购可能会帮助其在可穿戴设备领域取得类似的进展。

与此同时，苹果在Apple Watch上的经验表明，健康正迅速成为智能手表的杀手级应用，这也是Fitbit自身健身追踪器越来越关注的一个领域。然而，尽管Fitbit在2016年收购了智能手表制造商Pebble，但其在智能手表方面的表现却不尽如人意。例如，今年早些时候发布的健身跟踪器Fitbit Versa 2，其实本质上就是一款普通的智能手表。

谷歌和Fitbit拒绝就上述报道置评。