谷歌前CEO施密特：限制与中国分享技术伤害科技发展

10月29日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，谷歌前首席执行官、现任五角大楼高级技术顾问埃里克·施密特(Eric Schmidt)表示，美国限制从中国招聘和与中国分享技术是适得其反的行为，对科技发展有害。





当天在斯坦福大学举办的一个关于人工智能及伦理学的会议活动上，施密特表示，“我认为有关中国的问题应该这样来解决，即我们需要接触到他们的顶级科学家。”施密特没有直接提及美国政策，但他发表上述言论之际，美国政府正考虑对更关键的技术领域，包括人工智能系统和量子计算技术等，实施出口禁令。美国政府的这一行为，将使美国企业更难从中国聘请到技术专家。

美国政府指责称，Alphabet公司旗下的谷歌公司与中国企业以及中国政府分享技术。施密特在谈到美中关系时巧妙地对美国政府这一指责给予了回击。他说，“我们也从共同的框架中受益，TensorFlow就是其中之一。”

TensorFlow是谷歌的开源的免费软件库，用于创建诸如图像识别等这样的人工智能工具。施密特表示，谷歌公司在中国进行了大力推广，“现在在中国大家几乎都在使用它。”

施密特于2017年年底辞去了Alphabet公司董事长一职，但现在仍担任该公司技术顾问一职，并且是该公司第三大股东。此外，施密特现在还担任美国国会和国防部人工智能顾问委员会主席。