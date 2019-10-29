内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

谷歌前CEO施密特：限制与中国分享技术伤害科技发展

2019-10-29 7:34:50来源：网易科技作者：天门山责编：懒猫评论：

10月29日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，谷歌前首席执行官、现任五角大楼高级技术顾问埃里克·施密特(Eric Schmidt)表示，美国限制从中国招聘和与中国分享技术是适得其反的行为，对科技发展有害。


当天在斯坦福大学举办的一个关于人工智能及伦理学的会议活动上，施密特表示，“我认为有关中国的问题应该这样来解决，即我们需要接触到他们的顶级科学家。”施密特没有直接提及美国政策，但他发表上述言论之际，美国政府正考虑对更关键的技术领域，包括人工智能系统和量子计算技术等，实施出口禁令。美国政府的这一行为，将使美国企业更难从中国聘请到技术专家。

美国政府指责称，Alphabet公司旗下的谷歌公司与中国企业以及中国政府分享技术。施密特在谈到美中关系时巧妙地对美国政府这一指责给予了回击。他说，“我们也从共同的框架中受益，TensorFlow就是其中之一。”

TensorFlow是谷歌的开源的免费软件库，用于创建诸如图像识别等这样的人工智能工具。施密特表示，谷歌公司在中国进行了大力推广，“现在在中国大家几乎都在使用它。”

施密特于2017年年底辞去了Alphabet公司董事长一职，但现在仍担任该公司技术顾问一职，并且是该公司第三大股东。此外，施密特现在还担任美国国会和国防部人工智能顾问委员会主席。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：谷歌

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有