明年苹果iPhone将达到120Hz屏幕刷新率，有必要吗？

Digitimes最新发布报告称，明年的5G智能手机包括iPhone在内都将在屏幕刷新率上进行大幅升级，而2020年iPhone将拥有iPad Pro一样的ProMotion屏幕，刷新率为120Hz，但iPhone将是高刷新率的OLED面板，而iPad是LCD屏。

这则消息与7月份OLED屏幕的供应链爆料一致，均声称明年iPhone ProMotion技术。迄今为止，苹果还未在任何OLED屏幕产品中实现过ProMotion。

苹果于2017年首次在10.5英寸iPad Pro和12.9英寸iPad Pro上采用了120Hz屏幕刷新率，刷新速率加倍极大地提高了用户体验的响应速度，用户手势可以更快地转换为屏幕上的动作，意味着滚动和滑动感觉更加流畅。120Hz还允许屏幕准确地呈现24 FPS，48 FPS和60 FPS视频内容。

在当前iPhone的屏幕上，60Hz刷新率无法均匀显示24FPS视频的每一帧，因为60/24是个分数结果。所以必须通过重复帧或插入人工帧的处理来补足帧数不足。

而在ProMotion屏幕上，它可以以相同的持续时间显示24FPS视频的每一帧，从而获得更流畅的视频观看体验。

目前市场上已经有几款90Hz屏幕的安卓手机，包括最新的谷歌Pixel 4，而华硕ROG手机是首款批量生产的120Hz OLED智能手机。这表明在OLED屏上实现超高刷新率的技术至少已经存在，并且苹果似乎有可能在2020年将其用于OLED iPhone系列。

那么，上120Hz刷新率对iPhone来说有那么必要吗？我们认为，这得看苹果是否能为iPhone 的 ProMotion提供足够的应用条件，否则付出将比收益不成正比。

较高的刷新率可以提高设备的响应速度。不过，ProMotion的意义不仅仅在于速度，还在于速度的实现方式。

ProMotion可以智能地加速显示的特定区域，而不是始终加速整个屏幕。在iPad Pro上，如果用户使用Apple Pencil在显示屏的一处角落上绘图，则这个角落的屏幕刷新率将提高。屏幕的其余部分继续保持60 Hz的常规速度，或者对于静态的工具栏或网站标题等区域显示速度甚至能降至24Hz。

这就是ProMotion具备的「自适应性」，显示屏可以为用户带来最大的价值，提供额外的刷新率，同时又最大程度降低了高刷新率所需的功耗。

这点对使用Apple Pencil时的iPad Pro来说无疑具有革命性。

反过来看iPhone，由于被iPad分担了生产力的部分，iOS游戏苹果更重视其「多样性」而非「专业性」，所以作为一款既非专业视图创作又非专业游戏硬件的常规手机，其实从120Hz显示屏上得不到什么特别的好处，使用iPhone的大部分用户并不在乎90Hz跟120Hz屏幕之间哪个更跟手，也不会在用手机看视频的时候细抠帧数。

当然了，我们不否认iPhone采用ProMotion OLED的进步意义，但也要承认，由于这种需求，它加大了屏幕和GPU的工作量，更耗电，成本也更高。在5G iPhone成本本来就已不低的前提下，如果想看到一款更激进的新iPhone，就要做好看到更高发售价的准备。

别忘记 iPhone 11才刚刚利用「价格」的手段把消费者好感度拉回来，对于热切期盼的果粉来说，如果iPhone身上的「创新」跟「价格」并不对等，苹果可能又要为销量数据流眼泪了。