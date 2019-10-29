Steam万圣节促销开启：一大波恐怖游戏迎来打折

IT之家10月29日消息 Steam万圣节促销活动现已开启，将持续至11月2日，一大波恐怖游戏迎来打折。

随着Steam万圣节促销活动的开启，Steam上的恐怖游戏也开启了促销，《黎明杀机》60% off售价35元，《生化危机2》五折促销售价162元，恐怖生存游戏《七日杀》67% off 售价26元。除了这些恐怖游戏之外，《神界原罪2》《双点医院》《GTA5》等许多作品都参与了打折促销，感兴趣的小伙伴可以去剁手了。

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