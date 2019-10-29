Steam万圣节促销开启：一大波恐怖游戏迎来打折

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家10月29日消息 Steam万圣节促销活动现已开启，将持续至11月2日，一大波恐怖游戏迎来打折。
随着Steam万圣节促销活动的开启，Steam上的恐怖游戏也开启了促销，《黎明杀机》60% off售价35元，《生化危机2》五折促销售价162元，恐怖生存游戏《七日杀》67% off 售价26元。除了这些恐怖游戏之外，《神界原罪2》《双点医院》《GTA5》等许多作品都参与了打折促销，感兴趣的小伙伴可以去剁手了。
Steam链接：点此访问
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有