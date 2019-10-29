微信整治违规外链：情节恶劣永久封禁帐号

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IT之家10月29日消息 据微信安全中心消息，自10月18日起，微信宣布对《微信外部链接内容管理规范》进行升级，明确新增违规类型。升级后的《微信外部链接内容管理规范》已于10月28日起正式执行。
微信表示，往后如果外部链接内容出现违规，根据用户投诉核实证据后，将视违规情节严重程度，进行包括且不限于以下处理：停止该链接内容在微信继续传播、停止对相关域名或IP地址进行的访问，短期封禁相关开放平台帐号或应用的分享接口；对于情节恶劣的情况，永久封禁帐号、域名、IP地址或分享接口。
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