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蛋壳公寓递交赴美IPO招股书，蚂蚁金服占股7.8%

2019-10-29 8:07:37来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

北京时间10月29日早间消息，美国东部时间28日，蛋壳公寓正式向美国证券交易委员会（SEC）递交IPO招股书，拟进行首次公开募股（IPO），预计将以“DNK”为交易代码登陆纽交所，花旗集团、瑞士信贷和摩根大通将担任本次IPO的承销商。

根据招股书的内容，截至2019年9月30日，蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海等13地市场，共运营406746间房间。

招股书披露，不久之前蛋壳公寓完成了新一轮1.9亿美元融资，投资方为华人文化产业投资基金和春华资本

2019年前9个月，蛋壳公寓收入为50亿元，较2018年同期的16.73亿元增长198.8%；2018年和2017年的营业收入为26.75亿元和6.57亿元，同比增长307.3%。

蛋壳公寓目前仍处于亏损状态，2019年前9个月净亏损为25.16亿元，经调整后的EBITDA为负14.61亿元。

截至2019年9月30日，蛋壳公寓账面现金及现金等价物（包含现金、存款及受限资金）为23亿元人民币。

当前股东结构中，蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方，占股7.8%，老虎环球基金为最大机构投资人，占20.0%的股份，蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有14.2%的股份，天使投资人兼董事长沈博阳持有6.3%的股份。

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关键词：蛋壳公寓招股书

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