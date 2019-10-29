Ubuntu 20.04 LTS 会为现代 PC 优化 GNOME

Canonical的Daniel Van Vugt过去两年因专注于优化GNOME而被大家熟知，最近他在博客向大家介绍了将在Ubuntu 20.04 LTS和Ubuntu 20.10上针对GNOME进行的性能优化工作。

Daniel Van Vugt提及了他曾发现 GNOME Shell存在的性能问题，并在 GNOME 3.34（Ubuntu 19.10使用的版本）中找到并解决了许多实时错误，以及一些历史遗留问题。目前尚未解决且迫在眉睫的两个错误分别是Wayland中的多显示器渲染出现效率低下，以及某些情况下Mutter帧调度的问题。

Daniel表示在Ubuntu 20.04 LTS中对GNOME的优化目标是在快速且现代的机器上提供高性能。这将涉及到Mutter的工作，以避免出现丢帧的情况，还有就是Wayland中的多显示器渲染存在效率低下问题。此外，它们还将修复所有阻塞磁盘的I/O。

至于LTS之后的Ubuntu 20.10版本，对GNOME的优化目标是为旧款计算机（主要是老旧且运行巨慢的电脑）提供更高的性能。为此，Ubuntu的团队成员将进行大量分析，为影响GNOME性能的因素查找CPU及GPU的瓶颈。

这里有一个值得关注但并未在博客中提及的地方是，Ubuntu 20.10很有可能将重新在默认情况下使用 Wayland 显示服务器。

最后附上Daniel定下的计划：