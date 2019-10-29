ZDNet：PHP 7的PHP-FPM存在远程代码执行漏洞

据外媒ZDNet的报道，PHP 7.x中最近修复的一个远程代码执行漏洞正被恶意利用，并会导致攻击者控制服务器。编号为 CVE-2019-11043 的漏洞允许攻击者通过向目标服务器发送特制的URL，即可在存在漏洞的服务器上执行命令。漏洞利用的 PoC 代码也已在GitHub上发布。

▲一旦确定了易受攻击的目标，攻击者便可以通过在 URL中附加 '?a='以发送特制请求到易受攻击的Web服务器

仅NGINX服务器受影响

幸运的是，并非所有的PHP Web服务器都受到影响。据介绍，仅启用了PHP-FPM的NGINX服务器容易受到攻击。PHP-FPM代表 FastCGI Process Manager，是具有某些附加功能的PHP FastCGI替代实现。它不是nginx的标准组件，但部分Web托管商仍会将其作为标准PHP托管环境的一部分。

Web托管商Nextcloud就是其中一个例子，该公司于10月24日向其客户发出安全警告，督促客户将PHP更新至最新版本 7.3.11 和 7.2.24，其中包含针对CVE-2019-11043漏洞的修复程序。另外，许多其他虚拟主机供应商也被怀疑正在运行易受攻击的nginx + PHP-FPM组合。

但是也有一些网站由于技术限制而无法更新PHP，或无法从PHP-FPM切换到另一个CGI处理器。

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