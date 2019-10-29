Linux引入自动化测试平台KernelCI

“测试效果差”是Linux长期以来的一个主要弱点，目前这一情形有了转机，自动化测试平台 KernelCI 已成为Linux基金会的一份子。KernelCI 是一个基于社区的开源分布式测试自动化系统，专注于上游Linux内核开发。该项目现已获得了包括Google、Microsoft和Red Hat等公司的资助。

KernelCI项目始于五年前，当时一些内核维护者意识到，“Linux可在如此多的硬件上运行，但是对该硬件的测试却非常少。”

众所周知，Linux内核是由一个大型的协作式开源社区开发的，该社区通过Linux内核邮件列表（LKML）进行协作。但是Linux内核测试是分散的，在测试软件或方法上没有足够的协作。Linux内核开发人员Russell Currey提到，这种邮件列表方式下如何处理补丁是一个问题，大多数包含补丁的邮件缺少上下文，从电子邮件中也几乎不可能知道修补程序是否已被合并或拒绝。“通常，邮件列表所携带的元数据级别根本不如当代项目托管站点，这使CI（连续集成）问题更加棘手。”

“传统上，仅在最常见的硬件上进行测试。但是，由于Linux在比任何其他操作系统上更多的硬件上运行，因此在所有这些硬件上进行测试也很重要”，KernelCI联合创始人Kevin Hilman表示。“我们为内核提供了开源软件，但并未采用开源方法进行测试。KernelCI希望收集并共享我们的测试软件，就像共享其余代码一样”。通过合并这些测试项目并寻求共同点，新的KernelCI也将帮助解决在LKML中处理补丁的问题。

展望未来，KernelCI将做的不只是硬件测试。Hilman认为不仅需要进行更好的测试，还需要进行更好的跟踪和修复。KernelCI的未来目标不仅是测试各种设备，而且还要统一所有上游Linux内核测试工作。这将提供一个存储、查看、比较和跟踪测试结果的平台。

总的来说，KernelCI将改善Linux长期支持（LTS）内核测试状况，巩固现有的测试计划，改善Linux的整体安全性，并增加测试硬件的数量。这将提高Linux内核的质量、稳定性，并有助于它的长期维护。