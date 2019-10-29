全新英特尔十代酷睿移动处理器加持，小米笔记本Pro 15增强版体验

日前，小米更新了旗下小米笔记本产品线，此次小米带来了增强版的小米笔记本Pro 15，这款笔记本在原先产品的基础上，处理器升级到了英特尔十代酷睿移动处理器，同时小米互传功能也在其中得到了应用。



此次小米将小米笔记本Pro系列进行了更新，这款笔记本在外观设计上延续了上一代产品的造型以及强悍的散热工艺，同时，处理器的升级以及小米互传功能的应用也让小米笔记本Pro 15增强版有了更多的本领。

IT之家此次拿到的是顶配版的小米笔记本Pro 15增强版电脑，这款笔记本电脑采用了英特尔十代酷睿i7-10510U移动处理器，具体硬件配置如下：

接下来一起跟着IT之家看看全新的小米笔记本Pro 15增强版的具体表现吧。

内心强悍：英特尔十代酷睿i7-10510U移动处理器加持

此次小米在处理器上对小米笔记本Pro系列进行了大升级，全新的小米笔记本Pro 15增强版均使用英特尔最新的十代酷睿处理器，有i7-10510U和i5-10210U可选。

今年八月份，英特尔宣布第十代酷睿移动处理器全面上市，此次英特尔推出的i7-10510U处理器采用了英特尔Comet Lake-U架构，依旧属于英特尔14纳米家族产品，同时还有英特尔UHD核显。

英特尔十代酷睿家族处理器共分为两部分，分别是14纳米的Comet Lake-U/Y和10纳米的Ice Lake-U/Y，其中Ice Lake版本的处理器采用全新的Iris锐炬核显。另外，英特尔十代酷睿处理器全系支持USB-C口的Thunderbolt 3以及英特尔WiFi6（Gig+），这些能为笔记本等设备更快更稳定的数据传输体验。

根据英特尔官方的数据，Comet Lake-U处理器全部采用英特尔“经过高度优化的14纳米工艺”制造，总性能提升最高16%，在运行Office 365这样的应用时，生产力比上代提升41%。

英特尔Comet Lake-U架构处理器移动版低功耗产品共包含四款产品，分别是i3-10110U、i5-10210U、i7-10510U、i7-10710U，规格从2核4线程到6核12线程。

英特尔酷睿i7-10510U移动处理器TDP为15W，其采用了4核8线程设计，基频为1.8GHz，睿频高达4.9GHz，三级缓存为8MB。作为英特尔十代酷睿移动处理器的主力型号，酷睿i7-10510U处理器能应对生活中的大部分场景。英特尔十代酷睿i7-10510U处理器同样支持USB-C口的Thunderbolt 3及英特尔独家的WiFi 6（Gig+）技术，能实现更高、更快速、更便捷的网络连接。

英特尔全新的Thunderbolt 3在十代酷睿上得到了应用，Thunderbolt 3理论速度可以达到40Gbps，同时还有最高100W充电。英特尔今年向USB推广组正式开放了Thunderbolt 3协议规范，Thunderbolt 3协议慢慢的转向了USB-C接口，这些都为Thunderbolt 3的推广带来了便利条件。在支持Thunderbolt 3协议下的USB-C接口可以支持2个4K显示器在60Hz刷新率下同步运行，HDMI接口、电源接口、火线接口、USB 3接口、Thunderbolt 2接口、网线接、VGA接口等各类接口都能被支持Thunderbolt 3协议的USB-C接口代替。这样，电脑设备可以慢慢摆脱各类复杂线材的，真正实现一线走天下。

在WiFi 6领域，英特尔首次实现了160MHz通道带宽，其理论速度可以达到2402Mbps，比其他主流的WiFi 6方案快约3倍，网络延迟仅7.6毫秒，比其他WiFi延迟低75%，而有了英特尔独家的Gig +技术，能带来更快的无线连接速度以及更加宽裕的上网资源。需要说明的一点是，小米笔记本Pro 15增强版尚不支持WiFi 6，除了英特尔十代酷睿移动处理器支持，想要实现WiFi 6支持还要底层硬件支持。

英特尔这颗全新的移动处理器也给小米笔记本Pro 15增强版带来了不少的性能提升，在Cinebench R20的测试中，小米笔记本Pro 15增强版使用的i7-10510U处理器得分为1275分。

Geekbench5给出的得分显示，小米笔记本Pro 15增强版的单核得分为1199分，多核得分为3004分。可以说是一个不错的成绩了。

通过AIDA CPU单拷30分钟，小米笔记本Pro 15增强版温度稳定在60度上下，功率稳定输出。当然，稳定的60度发热水平很大程度上也取决于小米笔记本Pro 15增强版的双导热管双风扇散热系统，这也让小米笔记本Pro 15增强版性能上有更出色的发挥。

根据英特尔官方的数据，十代酷睿移动处理器i7-10510U相比与八代i7-8565U在基频上一致，而最大频率增加了0.3GHz，内存最高支持2666Mhz。

小米笔记本Pro 15增强版使用的i7-10510U睿频分别为49x/48x/43x/43x，也就是说，i7-10510U单核和双核睿频最高可以达到4.9GHz和4.8GHz，这样的频率可以说非常激进，而PL1/PL2默认为15W和25W，使用DPTF还可以更高，英特尔酷睿i7-10510U这些功能还会带来更好的性能表现，本身这也是一颗极具性价比的处理器，小米笔记本Pro 15增强版升级十代酷睿后，有着出色的性能表现。

在续航上，小米笔记本Pro 15增强版采用了一块总容量60Wh的锂电池，而其搭载的英特尔十代酷睿i7-10510U处理器不仅在性能上表现出色，同时，也为小米笔记本Pro 15增强版带来了超长的续航表现。我们通过PCMark 8对小米笔记本Pro 15增强版进行办公续航测试，测试处于平衡模式，其他进程均被关闭，同时屏幕亮度调为50%。

在英特尔十代酷睿i7-10510U极低功耗的情况下，小米笔记本Pro 15增强版PCMark 8最终成绩达到8小时22分钟，相比于小米去年推出的搭载八代酷睿i7-8550U的小米笔记本Pro GTX续航时间提高近2个小时。这些很大一部分原因来自于小米笔记本Pro 15增强版所使用的英特尔十代酷睿i7-10510U处理器。

总的来讲，小米笔记本Pro 15增强版这颗英特尔十代酷睿i7-10510U性能可以说非常了得，从数据上来看，这颗处理器可以应对日常大部分的使用场景，极低的功耗和强大的性能，再搭配英伟达GeForce MX250显卡，能满足很多设计师、视频创作者的专业需求。

智能互联：设备间支持小米互传

此前，小米宣布了MI Work办公套件，这一套件中包含小米互传，文件管理、全能投屏、无线打印四大功能，这其中的部分功能也在小米笔记本Pro 15上得到应用。

简单来讲，小米互传功能与苹果的AirDrop、华为的HUAWEI Share非常相似。这是厂商自家或厂商联盟推出的一项互传协议。

此次小米笔记本Pro 15增强版同样支持小米互传，这项功能允许小米笔记本-笔记本，笔记本-手机，手机-手机之间完成高速文件数据互传。

当然，想要使用这项功能，需要使用的手机设备需要搭载MIUI 11系统，另外，realme手机、vivo手机以及OPPO手机升级到最新版系统也支持这项功能。此次IT之家使用了一台小米9 Pro 5G手机测试小米互传功能。

使用时发送端自动扫描范围内可作为接收端的设备，笔记本端将文件拖至头像处即可发送，手机则是分享文件时自动扫描，点击发送，接收端确认后即可进行传输。

除了小米互传功能，小米笔记本Pro 15增强版同样支持小米智能解锁，这里支持小米手环3以后的小米手环产品智能解锁，用户只需要将小米手环3与小米笔记本Pro 15增强版绑定就能完成小米智能解锁，用户只需要配搭小米手环3接近笔记本，就能无需密码验证进入系统。

在万物互联的今天，小米一直在坚定的走在这条路上，我们看到小米笔记本Pro 15增强版的小米互传以及智能解锁功能正是小米在这条路上的实践。小米互传和智能解锁让小米笔记本Pro增强版有了更多的可玩空间以及更多样话的使用范围。

总结：强大内心+全新玩法，办公生活有如神助

小米笔记本Pro 15增强版可以说是小米笔记本的一次重要的升级，在原先基础上采用了更强大的英特尔十代酷睿处理器，同时，在外观和散热上也有着全新调整，这些让小米笔记本Pro 15增强版成为了强有力的生产力工具。

在小米互传以及智能解锁的帮助下，小米笔记本Pro 15增强版也有了更多的玩法，数据在设备之间传输更加高效便捷。这些都让小米笔记本Pro 15增强版成为了办公生活的好助手。

小米笔记本Pro 15增强版内部除了预装正版Windows 10系统，同时赠送正版Office家庭和学生版2019，这些也为用户带来了更加便捷的生产力工具。6999元的价格，绝对买的划算，对于想要换笔记本的用户来讲，英特尔十代酷睿移动处理器加持的小米笔记本Pro 15增强版绝对是一个不错的选择。