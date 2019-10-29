我们何时能找到外星生命存在的证据？

北京时间10月29日消息，据国外媒体报道，在上周举行的国际宇航大会上，一些专家提出，我们找到外星生命存在的证据也许会比预想的还要早，就“人类最早何时能找到系外生命存在的结论性证据”这一问题，几名外星生命搜索领域的专家纷纷发表了自己的猜测和期待。

这次对话很快便变得严肃起来。讨论会协调员、麻省理工学院科学史博士生克莱尔·韦伯（Claire Webb）套用了弗兰克·德雷克（Frank Drake）的答案：2024年。德雷克是寻找智慧生命领域最知名的科学家之一，他将寻找智慧生命中涉及的各个变量进行归纳、提出了“德雷克方程”。克莱尔·韦伯表示：“我觉得他在这方面是一位权威人士，所以我决定采用他的答案。”

但与参与讨论会的其他科学家相比，这个年限算是最短的了。英国卓瑞尔河岸天文台主任迈克·加雷特（Mike Garrett）表示：“我巴不得说‘明天’，但这样未免太过乐观了。不过我认为，我们很有可能会在接下来的5到10年、或15年间，在火星上发现生命。我觉得可以把这当做一个目标，并在该领域开展一系列有意思的研究。”

有些科学家给出了自己的答案，但没有进一步发表意见。伯克利搜寻地外文明研究中心主任安德鲁·西米翁（Andrew Siemion）给出的日期是2036年10月22日，即此次讨论会的17年后。芝加哥阿德勒天文馆的天文学家露西安妮·沃克威克斯（Lucianne Walkowicz）提出了“15年之内”。

其他科学家则给出了详细解释。麻省理工学院天文学家、专攻系外行星搜寻的萨拉·西格尔（Sara Seager）称，这一答案取决于外星生命搜索任务的状态，如一系列太空望远镜等，但这些项目在短时间内都暂时不会开展。

“就算这些项目得到了批准，项目建设还需要花一定时间，所以我就暂定再过20年吧。”

尽管不是凭空猜测，但这些观点毕竟还只是猜测而已。搜寻地外文明研究所主席与CEO比尔·戴蒙德（Bill Diamond）表示：“我肯定希望能在我有生之年看到这一天的到来。最好是在三月，因为‘三月天，来如猛狮，去如绵羊。’”（注：英文谚语，原意是三月开始时春寒料峭、结束时却已趋于温和。）

戴蒙德并不是唯一这么想的人。“突破倡议”项目执行董事皮特·沃登（Pete Worden）也表示：“我希望是在我生日那天。那就定在我的80岁生日吧，据今天还有整整10年。”