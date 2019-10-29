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美法官驳回马斯克请求：必须因“恋童癖”推文受审

2019-10-29 10:50:04来源：凤凰科技作者：箫雨责编：远洋评论：

北京时间10月29日消息，一名美国联邦法官拒绝了特斯拉公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)的请求，要求他必须在今年12月接受审判。此前，马斯克请求法官驳回英国潜水员弗农·昂斯沃斯(Vernon Unsworth)对他提起的诽谤诉讼，原因是马斯克将昂斯沃斯称之为“恋童癖”。

美国洛杉矶地方法官史蒂芬·威尔逊(Stephen Wilson)周一裁定，对于马斯克所说的因为疏忽大意忘记核实他在推文中发表的声明，以及他向新闻聚合网站BuzzFeed发送的邮件属于“非公开邮件”，陪审团必须决定这一辩解是否属实。法官称，马斯克的罪名并非与任何与昂斯沃斯有关的公众争议密切相关，这可能会让予马斯克进行言论自由辩护。

昂斯沃斯的律师林·伍德(Lin Wood)在听证会后表示，为疏忽大意举证的负担要小于真实恶意。伍德称，昂斯沃斯将使用优势证据规则说服陪审团，而不是清晰而又有说服力的证据，这会使得陪审团更容易发现马斯克要为诽谤负责。伍德表示，马斯克的行为是否存在恶意依旧能够被用于寻求惩罚性赔偿中。

“我们期待这场审判，”马斯克的律师亚历克斯·斯皮罗(Alex Spiro)在一份声明中称，“我们知道，尽管马斯克已经道歉，但是昂斯沃斯依旧想沾点马斯克的名气。”

马斯克与昂斯沃斯的口水战始于去年。在此之前，昂斯沃斯在接受CNN采访时称，马斯克发往泰国用于营救溶洞中受困足球少年的小型潜水艇只是“公关噱头”。马斯克在推文中回应时将昂斯沃斯称之为“恋童癖”，在发给BuzzFeed记者的邮件中把他称之为“儿童强奸犯”。

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关键词：马斯克

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