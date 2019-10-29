和前代五百块的差价，苹果AirPods Pro都贵在哪？

昨晚苹果正式推出了传闻已久的 AirPods Pro，入耳式的新设计伴随着期待已久的降噪功能，但其售价也来到了 1999 元，与第二代 AirPods 拉开了将近 500 元的差价。通过翻阅两款 AirPods 的规格参数以及介绍之后，我发现这 500 块的差价也不是贵得没有道理。







与前代相比，AirPods Pro 最明显的变化在于后者采用了入耳式的新设计，整体沿用了苹果一贯的简洁白色设计，但长度比前代稍短（30.9mm＜40.5mm），而重量（5.4g＞4g）以及宽度（21.8mm＞16.5mm）则大于前代。此外，AirPods Pro 的充电盒也变得更「扁」，但整体的体积还是比市面上其他入耳式降噪耳机的充电盒更「苗条一些」。











而为了让采用入耳式设计的 AirPods Pro 佩戴起来更加舒适，AirPods Pro 可选用三种不同尺寸的硅胶耳塞来适配耳腔的大小，而且还能在内置的「通气系统」的帮助下平衡耳腔内外压力，提高佩戴舒适性。苹果在官网中这样介绍到：「这些内部锥形设计的耳塞会贴合你的耳形，使 AirPods Pro 可以始终牢牢戴在耳中。再加上通气系统帮助平衡压力，你在佩戴时会有一种宛如无物的感觉。」







作为对比，采用半开放设计的第二代 AirPods 虽然能够避免入耳式耳机所带来的「胀耳感」，但同时也使其无法充分适应每一个人的耳朵，此前我身边就有苹果因戴着 AirPods 容易掉而最终放弃使用。此外，半开放的设计在缺少被动物理降噪的条件下，也很难实现足够优秀的降噪效果，这也是我们经常在第一/二代 AirPods 上提起的隔音效果不佳的重要原因之一。







而我们最终在采用入耳式设计的 AirPods Pro 上看到降噪功能也是自然而然的事情。



除了入耳式设计带来的物理降噪以外，AirPods Pro 也具备主动降噪功能，可根据耳部的几何结构和耳塞的佩戴贴合度持续进行调节，以阻隔外界噪音。外向式麦克风会检测外部声波，随后采用与之相当的抗噪声波将其抵消，从而实现降噪；内向式麦克风会检测你耳内是否有多余的声波，然后同样用抗噪声波予以抵消。







而且和市面上其他降噪耳机一样，AirPods 也支持模式切换，可以在「降噪模式」和「通透模式」之间切换，后者可以暂时关闭耳机的降噪功能，让外界的声音进入耳机，从而让你在和身边的人交谈时更加自然。



和第一/二代 AirPods 不同，AirPods Pro 的交互由耳机本体转移到耳机柄的力度感应器上，并支持更多的手势控制，例如按一下播放/暂停或接听电话、按两下跳至下一首曲目、按三下跳至上一首曲目、长按则在主动降噪与通透模式之间切换。







但降噪功能也意味着更大的耗电量，和第一/二代 AirPods 相比，AirPods Pro 单次充电的聆听时间只有 4.5 小时，稍弱于前代的 5 小时，但配合充电盒的话依旧可以实现 24 小时的聆听时长以及充电 5 分钟增加 1 小时聆听时长的效果。



除了降噪以外，AirPods 的音频能力也得到提升，通过定制的高振幅、低失真度扬声器驱动单元，AirPods Pro 可实现浑厚有力的低音，而内向式麦克风则可帮助调节中频和低频部分，优化音频输出；放大器会推动扬声器驱动单元，来消除背景噪音，并与 H1 芯片相互配合来控制声级。而通过扩大麦克风网状声孔，也提升了有风环境下的通话清晰度。











AirPods Pro 还达到 IPX4 抗汗抗水等级，能够保证运动和日常使用的耐用性。第一/二代 AirPods 则没有达到任何抗水抗汗等级认证。







最后总结一下，AirPods 和 AirPods Pro 相同之处如下：



1. 采用 H1 芯片，支持「嘿,Siri」功能；

2. 支持摘下暂停，戴上播放功能；

3. 充电盒支持无线充电。



AirPods 和 AirPods Pro 的不同之处如下：



1. AirPods Pro 采用全新的入耳式设计；

2. AirPods Pro 支持主动降噪功能；

3. AirPods Pro 具有更佳的音质表现；

4. AirPods Pro 支持 IPX4 级别抗汗抗水；

5. AirPods Pro 支持更多的手势控制；

6. AirPods Pro 续航稍弱于第二代 AirPods；

7. AirPods Pro 随装附赠闪电转 USB-C 连接线；

8. AirPods 支持 iPhone 5S（2013 年）之后机型，AirPods Pro 支持 iPhone 6s（2015 年）之后机型；

9. AirPods Pro 售价 1999 元，第二代 AirPods 售价 1246 元（配备无线充电盒售价 1558 元）。