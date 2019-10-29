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京东10.29领券：家电满2000减200，宏碁27英寸144Hz显示器1988元

2019-10-29 11:14:16来源：IT之家作者：番茄责编：番茄评论：

10月29日，手机通讯满2000减1111，家电满2000减200，主会场签到领全品券；宏碁 VG270U P 27英寸 IPS显示器，预告11月1日售价1988元；白条券30-3元每周领1张，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。

活动链接
视频红包（下拉主页面）点此
抽全品券点此
每日福利社点此
手机通讯 12张券点此
品质家电 10张券点此
格力空调券 3张点此
电脑配件券 7张点此
全球购保健品券 9张点此
主会场 签到得全品券点此
汽车用品券 199-60点此
健康服务 2件8折点此
京东超市 满199-100点此
超级IP日 满199-10点此
得力 满139-40点此
空调 价保双11点此
秋冬男装 低至3折点此
大牌鞋靴 5折起
点此
电视影音 5折起点此
电脑配件 部分5折点此
零食 199-100点此
牛奶 两件8折点此
自营图书 5折封顶点此
数码 定金100抵1000点此
个人护理品类日 149-100点此
抢全品类券 5到10元
点此
饮料券 199-100点此
啤酒 满199-100点此
白条券30-3元 每周领1张点此
话费券49-2点此

好价单品：

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