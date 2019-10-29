澳洲监管机构起诉谷歌误导欺骗消费者，侵犯隐私

10月29日消息，据国外媒体报道，周二，澳大利亚的消费者事务监管机构针对Alphabet旗下谷歌公司提起诉讼，指控该公司在收集、存储和使用个人位置数据的行为方面误导和欺骗消费者。

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）表示，谷歌在从2017年1月开始的近两年时间内，未能告诉Android手机用户的事情是：如果他们不想让谷歌公司保留他们信息的话，他们需要关闭手机上两个设置，而不仅仅是一个。

ACCC主席罗德·西姆斯（Rod Sims）在一份声明中表示，“我们之所以对谷歌提起诉讼，是因为我们认为，手机屏幕上默认打开的选项设置，使得谷歌收集、保存和使用了消费者有关位置方面高度敏感和有价值的个人信息，而消费者并没有被告知可以选择关闭这一选项设置。”

作为针对全球科技公司的规则进行全面改革的一部分，ACCC最近呼吁加强隐私法建设。澳大利亚政府已经宣布，作为对美国科技巨头加强监管力度的一部分，计划设立全球首个负责监管Facebook和谷歌公司的专门办公室。

ACCC表示，针对谷歌的指控集中Google Account定位功能的两个设置上，在两个谷歌账户的位置设置上，即“位置历史（Location History）”和“网络和应用活动（Web & App Activity）”。

该监管机构表示，谷歌并没有明确指出的是，这两个设置都需要关闭才能阻止该公司收集和使用来自用户的数据。

该监管机构还表示，2018年下半年，谷歌进一步误导消费者，声称用户唯一能阻止该公司收集位置数据的方法是，停止使用某些谷歌服务，包括谷歌搜索（Google Search）和谷歌地图（Google Maps）。

ACCC正在寻求对谷歌的处罚判决，并且要求谷歌向用户发布纠正错误行为的通知。

针对以上消息，谷歌澳大利亚业务的代表没有立即发表评论。