饶子和院士：3D建模得到非洲猪瘟病毒结构

10月29日消息，今天，第二届世界顶尖科学家论坛在上海开幕，以“科技，为了人类共同命运”为主题，本次论坛共持续4天：10月29日至11月1日。在本论坛上，中科院院士，清华大学教授饶子和发表了题为“非洲猪瘟病毒结构与组装机制研究”的演讲。

饶子和介绍，非洲猪瘟病毒是100年前左右鉴定出来的，虽然它的传播速度比较慢，但死亡率非常高，达100%。因为研究较少，目前没有非常有效的疫苗。

非洲猪瘟病毒主要是从野猪通过俾虫传染给家猪，相比较来说，因为西班牙受到30多年非洲猪瘟病毒的伤害，因此西班牙科学家对非洲猪瘟的研究贡献较多。从去年八月份，非洲猪瘟开始蔓延，对世界人民造成了比较大的损失。

通过与哈尔滨的研究机构合作，饶子和研究团队从猪身上收集病毒，通过3D建模，得到了非洲猪瘟病毒的结构，发现它巨大无比，比寨卡病毒大很多倍。

第二届世界顶尖科学家论坛由世界顶尖科学家协会发起，上海市人民政府主办，中国科学技术协会指导。共设置了8大主题峰会，65位诺贝尔奖、沃尔夫奖、拉斯克奖、图灵奖、菲尔兹奖、麦克阿瑟天才奖等全球顶尖科学奖项得主、100余位中国两院院士、世界优秀青年科学家共同出席，深度对话。围绕宇宙、空间、航天、光子、气候、能源、生命、基因等将改变人类命运的话题，打造人工智能算力算法、脑科学与神经退行性疾病、创新药研发与转化医学、生命科学、碳氢键与新化学、新能源与新材料、黑洞与空天科技、经济与金融等主题峰会。