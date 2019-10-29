美国最早明年出台强制移除华为中兴设备法令

北京时间10月29日消息 据路透社报道，美国联邦通信委员会（FCC）计划在11月投票决定是否禁止美国农村运营商使用85亿美元的政府资金购买华为和中兴通讯的设备或服务。此外，FCC还计划建议这些运营商从其网络中移除或替换华为和中兴通讯的设备。

在定于11月19日举行的会议上，FCC将向运营商征询移除和替换华为和中兴设备所需的费用，由此建立补偿计划，以抵消拆除设备造成的成本。

FCC主席Ajit Pai在一份声明中表示：“在5G和美国国家安全方面，我们承担不起风险，不能抱有一丝侥幸。”

这是美国政府旨在阻止美国公司购买华为和中兴设备采取的最新行动。华为和中兴将有30天时间来对FCC的国家安全风险评级提出异议，而强制移除设备的最终命令最早要到明年才会出台。

华为发言人表示：“在开展业务的30年时间里，华为从未在我们运营业务的170个国家发生过重大安全事件。今天由FCC主席发布的提案，只会对美国服务最不完善或服务不足的农村地区宽带提供商造成影响。这种举动将进一步扩大数字鸿沟；并且将会在没有进一步保障国家电信网络的情况下，放慢经济发展的步伐。”

中兴通讯没有立即回应路透社的置评请求。

Ajit Pai在2018年3月首次提出了禁止使用来自FCC普遍服务基金（Universal Service Fund）的资金购买存在国家安全风险的公司的设备，但并未直接指名华为或中兴。普遍服务基金为运营商提供补贴，使其能够在农村或者偏远地区以及图书馆和学校提供服务。

美国国会一直考虑立法划拨10亿美元的资金，供小型和农村无线运营商替换其使用的中国公司网络设备。如果国会不采取行动，FCC可以动用这笔资金来支付更换设备的费用。

据路透社6月份报道，约有十几家依赖华为和中兴设备的美国农村运营商正在与其他供应商进行商讨替换设备的事情。

美国一直在敦促其他国家不要允许华为参与5G网络建设。不过，尽管受到美国施压，近几个月来一些欧洲国家并未同意禁止华为。