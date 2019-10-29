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携程梁建章：携程变更英文名为Trip.com，5年内成为全球第一

2019-10-29 11:54:07来源：新浪科技作者：张俊责编：懒猫评论：

10月29日午间消息，在今日的携程二十周年庆上，携程联合创始人、董事局主席梁建章发表《携程下一程》的演讲。他表示，携程的目标是三年内成为亚洲最大的国际旅游企业，五年内成为全球最大的国际旅游企业，十年内成为最具价值和最受尊敬的在线旅游企业。

梁建章表示，旅游业有着独特性：是唯一用物质满足精神需求的产业；连接物质与精神的世界，会长期稳定增长；让人类保持对外界世界的兴趣，防止人类文明的虚化和退化。

“未来一些行业可能会消失，但旅游业和携程仍旧会存活下来。”他自信的说。

不过梁建章也指出了中国旅游业的一些问题：入境游存在短板。

他展示出一组数据，过去10年，中国入境游规模基本没有增长，而出境游远远超过入境游的规模，并且保持快速增长。

数据显示，泰国、日本等国家的入境游规模比中国都要大，这也与中国的经济地位不相称。梁建章表示，入境游对中国GDP的贡献只有0.3%，远低于全球平均水平，这也是中国经济短期的一大软肋。未来中国入境游还有1000-2000亿美元的增量机会。

“入境游的缺失反映了中国软实力的缺失”，梁建章指出，中国入境游存在一些痛点，比如在签证、上网、支付和英语等服务体系上体验不友好。他以支付为例，中国移动支付已经普及，但国外游客在中国不能手机绑定银行卡，导致支付不畅。

梁建章表示，携程将利用全球资源和整合营销的优势，推动中国入境游发展。

他还提出了携程的新目标：三年内成为亚洲最大的国际旅游企业，五年内成为全球最大的国际旅游企业，十年内成为最具价值和最受尊敬的在线旅游公司。

新目标之下，携程将聚焦高品质和全球化，一方面实现高端产品的全球覆盖，为客户提供行业最佳的服务质量；同时打造打造全球化的产品、供应链、服务和品牌。

为了更好的全球化，携程也将自己的英文名从Ctrip.com更改为Trip.com。梁建章认为，英文名从直译到意译，有利于携程更好的打造国际化品牌。

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关键词：携程

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