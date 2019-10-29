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“小米手表3”官方微博上线

2019-10-29 11:55:45来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月29日消息 小米将于11月5日发布全新品类小米手表，据IT之家网友投稿，目前小米手表官方微博账号已经上线，名为“小米手表3”，还没有发布任何内容。

根据目前官方公布的信息，小米手表采用方形表盘，搭载独立高性能CPU、独立GPS、独立NFC、独立Wi-Fi/蓝牙模块、独立线性马达、独立扬声器、大容量电池、eSIM虚拟卡，可以完全脱离手机独立使用。

小米表示，小米手表就是腕上的“小型手机”。

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关键词：小米手表

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