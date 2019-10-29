“小米手表3”官方微博上线

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家10月29日消息 小米将于11月5日发布全新品类小米手表，据IT之家网友投稿，目前小米手表官方微博账号已经上线，名为“小米手表3”，还没有发布任何内容。
根据目前官方公布的信息，小米手表采用方形表盘，搭载独立高性能CPU、独立GPS、独立NFC、独立Wi-Fi/蓝牙模块、独立线性马达、独立扬声器、大容量电池、eSIM虚拟卡，可以完全脱离手机独立使用。
小米表示，小米手表就是腕上的“小型手机”。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有