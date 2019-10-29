美团、微信、支付宝等巨头齐聚，消息称美团小程序将上线

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10月29日讯，据媒体报道，美团App小程序已经上线，目前，美团小程序上线的案例是墨迹天气以及一些小游戏。对此美团方面尚未回应。
近期互联网巨头都在积极发力小程序。有消息称抖音App即将上线一款K歌小程序，名叫“抖唱”。9月17日，支付宝小程序公布与新浪微博的全面互通计划，涉及场景、产品及平台层面。
在不久前的世界互联网大会上，美团CEO王兴表示，供给侧数字化是一个比需求侧数字化更任重道远的事情，代表巨大的机遇，同时也是很大的挑战。
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