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美团、微信、支付宝等巨头齐聚，消息称美团小程序将上线

2019-10-29 12:33:18来源：蓝鲸TMT作者：新月责编：懒猫评论：

10月29日讯，据媒体报道，美团App小程序已经上线，目前，美团小程序上线的案例是墨迹天气以及一些小游戏。对此美团方面尚未回应。

近期互联网巨头都在积极发力小程序。有消息称抖音App即将上线一款K歌小程序，名叫“抖唱”。9月17日，支付宝小程序公布与新浪微博的全面互通计划，涉及场景、产品及平台层面。

在不久前的世界互联网大会上，美团CEO王兴表示，供给侧数字化是一个比需求侧数字化更任重道远的事情，代表巨大的机遇，同时也是很大的挑战。

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关键词：美团小程序

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