软银投资再遇挫折，欲低价出售一宠物护理创企

10月29日消息，据国外媒体报道，知情人士透露，软银集团（SoftBank Group）对洛杉矶宠物护理初创公司Wag Labs的投资，曾备受瞩目。但是，软银的这笔投资可能又将遭遇滑铁卢，因为Wag Labs公司在陷入增长停滞之后，现在正寻求以低价出售自己。

消息人士称，Wag Labs正在与几个潜在的战略买家进行洽谈。需要指出的是，Wag Labs的业务正在丧失给竞争对手Rover.com。因此，消息人士认为Wag Labs的出售价格可能不会有过高的期望。

2018年1月，通过旗下100亿美元规模的愿景基金（Vision Fund），软银向Wag Labs投资了3亿美元。这笔交易当时让Wag Labs估值达到约6.5亿美元，尽管Wag Labs规模相对较小，并因偶尔失去宠物而受到批评。

知情人士透露，Wag Labs现在正寻求以不到3亿美元的价格对外出售。对于软银旗下愿景基金来说，这无疑又是一次打击。此前，该基金因对共享办公空间服务提供商WeWork的投资遭遇巨大损失而受到重创。

针对以上消息，愿景基金拒绝置评。

Wag Labs从软银获得这笔巨大投资，曾被认为能够资助其进行国际扩张和阻止竞争对手。但相反的是，Wag Labs只占领了美国少数市场，并没有向海外市场拓展。据消费支出研究机构Second Measure称，Wag Labs今年第二季度销售额下降了12%，而竞争对手Rover.com销售额增长了24%。

针对有关出售消息，Wag Labs拒绝置评。

知情人士表示，Wag Labs仍持有现金约1亿美元，但其年度净销售额低于5000万美元。

愿景基金对Wag Labs投资时，距离PetSmart以3350万美元收购了在线宠物用品零售商Seary只有几个月时间。

那次收购引发了更多投资者对宠物相关初创企业的兴趣。今年6月，Study进行首次公开招股（I PO）时，PetSmart出售了所持Study的股份。这次IPO时，Study估值约为140亿美元。