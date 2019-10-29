80%酒店都装有针孔摄像头？360手机卫士推出偷拍检测功能

10月29日消息，今天360宣布针对隐蔽偷拍的情况，在360手机卫士“偷拍检测”功能，可以帮助用户发现隐匿在暗处的可疑摄像设备。

360表示，随着摄像头技术的发展，偷拍无处不在。3月7日，济宁公安机关通报一则案例，不法分子在宾馆客房安装偷拍摄像头，并在网上出售观看账号的黑色产业链；抓获犯罪嫌疑人29名，扣押作案用微型网络摄像头300余个，手机64部，银行卡56张，查获偷拍的酒店客房视频10万余部；

6月15日，从外地到河南郑州游玩的一对情侣，发现在其入住酒店房间的一插座内有针孔摄像头。酒店方对此却不以为意，称在郑州80%的酒店都有这种情况；

频繁的偷拍事件，已经成为社会高度聚焦的安全诟病。小到桌椅、插座、路由器，大到洗手间、试衣间。那些用户想象不到的角落里，都很可能暗藏着针孔摄像头的身影。一边是用户正享受着舒适的个人空间，而另一边却早已被遥远的陌生人窥探地一清二楚。

凤凰网深度调查显示，偷拍早已形成从购买设备到偷拍视频再到出售账号或者付费观看一条龙的黑色产业链，高额的黑色利益驱使下，不少人纷纷选择加入偷拍者的违法队伍中去，加上目前国内对于偷拍违法事件的界定不明，相关部门的监管难度也由此加大，从根源上开始就已经很难遏制黑色产业的发展。

为充分保障用户隐私权益，360手机卫士推出“偷拍检测”功能，可以帮助用户发现隐匿在暗处的可疑摄像设备。基于360安全大脑和360手机卫士的威胁感知能力，“偷拍检测”功能通过对联网摄像头的连接特征、通信方式进行特征分析，可有效识别当前Wi-Fi下是否连接有常见类型的可疑摄像设备，为用户的隐私、居住安全提供有效保障。

同时，功能使用方法十分简单用户只需依次打开“360手机卫士”客户端-“工具箱”-“偷拍检测”，连接房内Wi-Fi网络，点击一键检测，即可检测到在该网络下在线的可疑摄像设备，从而帮助用户远离隐私偷拍。