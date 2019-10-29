3GPP RAN2主席约翰逊：工作最大的挑战，是工作量太大

10月29日消息 今年8月，在布拉格召开的3GPP RAN2#107次会议上，来自联发科的瑞典籍技术专家Johan Johansson当选3GPP RAN2主席。

据C114了解，3GPP技术规范组（TSG）分为RAN、SA与CT三个组，RAN主要负责无线接入网络相关内容，SA主要负责需求，安全，业务和系统架构等，CT负责核心网技术。RAN工作组重要性尤其突出，Johan Johansson担任RAN2主席，有助于提升联发科在业界的影响力。

Johan Johansson于2017年当选RAN2副主席，那么从副主席到主席，工作职责发生了怎样的变化？面临的挑战有哪些？“工作最大的挑战，是工作量太大。”日前Johan Johansson在京接受C114等媒体采访，给出了一个“辛酸”的回答。

3GPP不是做标准的

据介绍，Johan Johansson在通信业已工作25年，此前曾任职于多家通信业大公司，在联发科已工作了9年，对通信业、通信标准制定的历史可谓十分熟稔。Johan Johansson指出，GSM的成功使得业界认识到一个巨大的生态系统可以为整个产业和普通民众带来好处，3GPP就应运而生，并在3G和4G，包括现在的5G标准制定过程中发挥了重要作用。

在一般通信从业人员看来，3GPP就是做标准的。但Johan Johansson表示并不对，3GPP其实是做规范的，真正的标准是由世界各地的组织伙伴来做，例如在中国就是CCSA制定的中国标准，不同的组织基于3GPP的规范制订自己对应国家的标准。

3GPP主要讨论技术的提案和方案，大部分工作是通过会议的形式来讨论，所以需要产业界很多的公司来参与，包括多个工作组。Johan Johansson介绍，RAN的6个工作组中，RAN1、RAN2更加重要，讨论物理层和协议层等技术，也是与会代表最多的两个工作组。“有时候很多工作组在一个地方开会，你会发现有3000多个与会代表一起开会。”

“为什么大家不远千里的去世界各个地方参加3GPP的会议？原因主要有三个，一是都想做一个很好的、全球化的移动通信标准，二是每家公司都有自己的想法和意愿，比如建立一个IPR的集合，在提案中推动自己的IPR，从而获得授权收益。第三是根据自己的产品规划，决定哪些功能需要在规范里定义，哪些不必要，目的是为了在市场上更有竞争性。”Johan Johansson说，“3GPP的氛围非常具有竞争性，想在3GPP上被接受什么东西是非常困难的。”

所以，参会代表需要有一颗强大的内心。“3GPP的工作非常具有挑战性，你有自己的提案，但是你想保护自己的提案是很难的，因为总有其他公司反对你的意见，同时你想反对其他公司提案也很难，因为你要有充分的证据来反对。3GPP的决定是基本上是基于共识，大部分公司认可就好，不需要所有公司都认为他是对的，所以我们可以看到，3GPP重要的规则是折中方案，有时候一个公司可以阻止整个进程，但是这件事比较少发生。”

3GPP RAN2主席不好当，太忙了

如果3GPP普通参会代表面临的挑战很大，很显然作为RAN2主席面临的挑战会更加艰巨。Johan Johansson介绍，首先，一次会议收到的文稿可能就将近三千篇，上次会议收到1800篇，不可能每篇都讨论，需要选择出哪些是要处理的，进行优先级排序，工作量非常大。第二，主席在会场上的主要任务是让整个讨论有建设性而不是发散的，所以他需要阻止并不合理的争论，要有很好的鉴别能力。最后，需要把没有用的，没有办法让大家都接受的提案剔除掉，如果在公司之间僵持不下的时候，需要找到折中的方案。

“在整个会场中，主席是所有人里最具影响力的人，意味着他必须要好好工作，如果不好好工作就会被其他公司垢病、批评。”Johan Johansson表示。

此外，RAN2是3个并行的session会议，而主席没有办法同时主持，所以并行的会议有副主席，Johan Johansson需要决定这些并行的会议到底由哪些副主席来帮助，分配的时间是多少，进展情况怎么样，跟之前工作相比会有很大的差别，需要有更多的责任和协调。主席还要参加RAN全会，需要掌控RAN2整个进程，每一次去RAN全会的时候给大家报告整个RAN2每个项目进展的状况，同时需要对不同的项目排出优先级。

“最大的困难是工作量，这次将近2000篇提案，已经算少了，我自己要看的提案总量是1000篇，看完需要一周，这一周基本没有跟家人讲话，这是会前的一周。然后会中一周很忙，从早上八点半坐到晚上八点半，整个会期两周都是超负荷运转的，所以对我来说工作量是最大的问题。”Johan Johansson表示。

标准的诞生：公平、妥协与平衡

由于涉及到各个公司的根本利益，对于提案的表决、标准的认可，无疑会非常激烈。而作为主席，首先一条就是保证自身的公平性，不能偏袒哪一方，更加不能偏袒其所在的公司。Johan Johansson尤其强调了这一点。

那么，在这样的环境中，一个标准最后是如何诞生的？所谓折中的方案，其实包括了主要参与者的思路，大部分情况下很难说某个提案是一家公司的，很多时候是很多家公司都提了差不多相同的提案。“比如有一百条决议，华为觉得80%是他们的，爱立信觉得有90%，每家公司这么说其实都是对的，实际上到最后，所有的决议都是大家互相妥协和折中的结果。”

Johan Johansson承认，这种妥协和折中的结果，可能导致这个方案不是最优的方案。通常情况下这将会是一个优化的方案，因为会取不同方案里好的部分，组合成一个好的方案出来。有的技术都没有办法达成共识，这个时候就折中成一个不那么优化的方案，但是这种情况相对少一点。总的来说，3GPP的提案讨论是一个妥协、平衡各方利益的过程。

据3GPP规划，RAN2工作组明年的工作重点为Rel-17版本的L2/L3协议标准化工作，包括进一步完善eMBB的业务需求，以及发展出更多功能以更好的支持mMTC和URLLC。Johan Johansson强调，联发科对5G的贡献很大，是其中有影响力和领导力的公司之一。其作为RAN2的主席，需要带领整个团队完成Rel-16标准制定，Rel-17及之后的标准化工作。