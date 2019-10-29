小米CC产品经理：小米CC9 Pro相机模组成本是CC9的五倍

IT之家10月29日消息 小米手机近日正式“官宣”了旗下新款小米CC9 Pro，其所搭载的亿级像素CMOS也颇让人感到震惊。早前曾有小米手机高管表示，小米CC9 Pro所采用的手机CMOS“成本巨贵”，近日小米CC项目产品经理老魏通过微博对外透露，小米CC9 Pro所用的CMOS成本是小米CC9相机模组成本的5倍。

据老魏表示，小米CC9 Pro的市场定位是面向年轻人群体打造的拍照旗舰。CC9 Pro的相机抛开算法和调校，光是相机模组的成本就是CC9的五倍。同时她还强调小米CC9 Pro的拍照体验和品质完全不输五六千元的手机，在解析力和夜景表现上也将有亮眼表现。

同时老魏也表示，小米CC9 Pro所采用的三星定制108MP CMOS是行业内首次将1/1.33英寸超大底运用在移动端CMOS上，因而小米CC9 Pro还采用了定制的大推力马达。

从此前公布的信息来看，此次小米CC9 Pro采用了五摄四闪方案，支持双光学防抖、支持10倍混合光学变焦。而老魏所说的那枚成本相当于CC9相机模组5倍的CMOS名为ISOCELL亮HMX，是三星与小米联合开发的。这枚传感器支持ISOCELL plus技术，可以有效抑制光线衍射；支持四像素合成技术，根据明暗变化改变像素排列；智能ISO可以减少噪点，对焦方面则是支持相位检测自动对焦。这枚传感器的尺寸为1/1.33英寸，传感器对角线长达19mm，0.8μm的像素有1亿800万个。

小米CC9 Pro将于11月5日正式与大家见面，敬请期待。