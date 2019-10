诺奖得主米歇尔出席世界顶尖科学家论坛，讨论“宇宙中的多个世界”

10月29日消息,今天,第二届世界顶尖科学家论坛在上海开幕,以“科技,为了人类共同命运”为主题,本次论坛共持续4天:10月29日至11月1日。在本论坛上,2019诺贝尔物理学奖获得者米歇尔·马约尔发表了题为“宇宙中的多个世界(plurality of worlds in the cosmos:a dream of antiquity,a modern reality of astrophysics)”的演讲。

银河系当中有超过20亿个星体,太阳系只是这么大一个体系当中很小的一部分。在太阳系以外还有其他恒星系统吗?米歇尔表示和恒星相比,行星的光芒是比较微小的,在1943年之前,其他科学家不认为会有类似太阳系的恒星系统。

那恒星是如何形成的呢?米歇尔·马约尔表示,这在物理上是一个非常困难的问题,25年前,我们通过望远镜可以看到尘土和气体形成的物质。既然有类似太阳系的系统存在,我们该如何探测他们呢?根据多普勒平移效应,通过频率的改变去探测星系。

随着新的光谱仪和望远镜的出现,探测变得比较容易多了,现在我们检测到4000多个行星系,通过电脑运算,可以进一步发现恒星系统里面行星的状态,有些是和太阳系非常不一样。

宇宙如此多元化,米歇尔·马约尔透露,在接下来的发言中,他会聊一聊在系外行星上能否发现生命等话题。

第二届世界顶尖科学家论坛由世界顶尖科学家协会发起,上海市人民政府主办,中国科学技术协会指导。共设置了8大主题峰会,65位诺贝尔奖、沃尔夫奖、拉斯克奖、图灵奖、菲尔兹奖、麦克阿瑟天才奖等全球顶尖科学奖项得主、100余位中国两院院士、世界优秀青年科学家共同出席,深度对话。围绕宇宙、空间、航天、光子、气候、能源、生命、基因等将改变人类命运的话题,打造人工智能算力算法、脑科学与神经退行性疾病、创新药研发与转化医学、生命科学、碳氢键与新化学、新能源与新材料、黑洞与空天科技、经济与金融等主题峰会。

以下为演讲全文: