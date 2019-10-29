腾讯正式推出自研服务器“星星海”及SaaS生态“千帆计划”

腾讯全球数字生态大会·城市峰会第一站在成都开幕，会上，腾讯发布SaaS（软件即服务）生态“千帆计划”，腾讯云推出自研服务器“星星海”。

据介绍，“千帆计划”整合了腾讯云、企业微信、腾讯SaaS加速器、腾讯位置服务等内部资源，联合外部40余家SaaS企业，旨在共建生态，推动国内SaaS市场快速发展。

腾讯云副总裁答治茜认为，SaaS企业迎来了最好的时代。一方面，产业互联网大潮已至，中国企业降本增效的需求提升；另一方面，云计算等技术的进步为SaaS发展提供了基础设施和底层技术。

腾讯“千帆计划”包括“一云一端三大项目”。一云代表腾讯云，为SaaS企业提供基础设施和底层技术支持；一端代表企业微信，为SaaS企业提供C2B的连接能力；三大项目包括SaaS加速器、SaaS技术联盟和SaaS臻选，为厂商提供销售、技术、资本和培训等服务。

其中，SaaS加速器提供资源、资本、商机、培训等服务，技术联盟旨在协同SaaS合作伙伴解决服务交付、集成、研发过程中的难，SaaS臻选筛选SaaS厂商提供线上、线下销售通路。

关于“星星海”服务器，介绍称其为“腾讯第一款真正为云而生的服务器”，在其器设计过程中，结合数据中心实际部署环境要求，针对云端的计算、存储，网络等场景做了重点优化，能够满足腾讯云98%应用场景需求，同时在硬件成本和运营成本上有大幅降低。