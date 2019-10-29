快手推“篮球光合计划”，50亿流量扶持篮球视频创作者

10月29日下午消息，在快手“国民篮球生态论坛”上，快手科技创始人兼CEO宿华与中国篮协主席、CBA联盟董事长姚明共同开启快手篮球光合计划。快手宣布将与CBA携手在内容生产者激励、青少年选拔集训等多个维度开展合作，打造真正意义上的全民篮球社群。

据快手高级副总裁马宏彬介绍，未来一年，快手篮球光合计划将聚焦篮球领域的优质创作者和内容，提供50亿曝光流量扶持。他表示，快手赋予了国民篮球独特的社交属性、变现能力和圆梦平台，也形成了成熟的篮球商业生态。

数据显示，过去⼀年，快手篮球视频创作者的数量已经达到150万，关注篮球创作者的粉丝数量累计超1亿，篮球类作品日均曝光次数超过1.6亿，有超过30万篮球作者在快手获得收益，合计收入超过6亿元。

据快手运营负责人韩叙详介绍，“快手篮球光合计划”中，快手用50亿流量对具有潜力篮球的创作者和爆款话题活动进行助推，通过为体育爱好者提供包括专属身份标识、原创保护策略、内容创作指导等专属服务、丰富的线上线下活动，帮助优质篮球视频创作者成长为“快手篮球达人”，并帮助创作者多形式释放商业价值。

具体来说，快手将从四个方面推进：

一是优质球员和优质内容扶持。快手将加快招募篮球达人、篮球球星和俱乐部机构。对于参与快手体育发起的体育话题活动发布作品，平台将对优质作品进行助推，单个作品最高可以获得20万曝光奖励。

二是榜单和话题运营。每月快手体育将在会对综合排名top30，以及标签话题活动内综合排名top30的原创作品，进行100万额外流量扶持。每周快手体育发起官方话题活动中，参与话题并综合得分排名第一的作者有机会成为下期话题发起人。

三是打造CBA篮球社群。鼓励篮球创作者发布CBA相关话题内容，提升CBA话题关注度，发布CBA相关内容垂直度超过80%的快手账号，有机会成为快手认证的“CBA合作记者”，并获得200万专项流量扶持。

四是打造草根篮球赛事。2019年，快手将打造草根篮球品牌赛事——“快篮王”，为民间篮球爱好者打造一个上升通道和世界舞台，在“快篮王”赛事中获选拔出的篮球创作者，有机会亮相CBA，并可以获得千万流量曝光和高额的现金奖励。

韩叙表示，11月16日开始，快手“快篮王”赛事活动即将上线，快手用户还可以通过官网联系快手入驻创作者服务平台，快手还将与更多篮球俱乐部、篮球运动员、篮球专业媒体、内容专业机构进行深入合作，共同探索机构篮球账号成长和商业变现的模式。

快手科技创始人兼CEO宿华表示，“国民篮球在快手的生态奠定了快手和CBA合作的坚实基础，依托快手社区内的良好生态，强大的短视频+直播组合、内容生产能力、流量及渠道优势，快手可以拉近CBA与数亿篮球爱好者的距离，拓展CBA在青少年中的市场版图，衔接CBA公益项目的落地执行，带动全民感受CBA 2.0时代风潮。”

中国篮协主席、CBA联盟董事长姚明表示，“篮球是一个高速的运动，与快手合作也是进展迅速，十分契合。”他表示，快手的用户让他十分感动，比如快手上坚持打篮球的老大爷，在他的年纪依然保持对篮球的兴奋和热爱，这与年龄没有关系，而是运动本身带给人们的喜悦、享受。