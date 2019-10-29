Twitter CFO：目前还不打算进军中国

北京时间10月29日消息，Twitter CFO內德·西格尔(Ned Segal)周二在接受采访时称，Twitter目前没有进入中国市场的计划，而是专注于改善现有市场的用户体验。

Twitter CFO西格尔

西格尔对CNBC节目《华尔街动向》(Street Signs)表示，公司想要确保用户能够信赖他们在Twitter上看到的信息，成为平台对话的一部分并且在这么做时感到安全。Twitter目前拥有大约1.45亿可获利的日平均活跃用户(mDAU)，在中国还无法使用。

和Facebook、YouTube等其他社交媒体平台一样，Twitter也因为未能在选举活动时控制虚假信息的传播而受到全球立法者的批评。自那之后，这些公司都加大努力打击虚假信息，关闭了可疑账号并删除了虚假内容。

西格尔称，广告是Twitter的一项重要业务，Twitter已推出服务来提高广告关联度，改进广告格式，帮助广告商使用视频连接客户。“我们希望帮助更多广告商，我们的现有广告商客户群能够更好地推出新产品和服务，连接正在发生的一切。”他表示。

Twitter在上周发布的第三季度财报不及预期，产品问题和广告挑战导致公司的营收未能达到市场一致预期。Twitter第三季度广告营收为7.02亿美元，同比增长8%，但是明显低于接受金融数据提供商FactSet调查的分析师预计的7.56亿美元。

Twitter称，其移动应用推广(MAP)产品套件是一个主要问题领域，它出现的故障影响了Twitter投放定向广告，与广告伙伴分享数据。移动应用推广套件可以让广告商通过Twitter推广移动应用。Twitter表示，改进版的产品套件正在开发中，但是不清楚何时能够准备就绪。