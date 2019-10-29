5G套餐价格曝光：起步价128元，最高598元

IT之家10月29日消息 据认证为中国移动成都分公司营业厅经理的微头条号@洋洋生活日志丶 曝料，5G套餐起步价为128元，最高598元，三家运营商资费标准与套餐制度相同。

曝料称，三大运营商从此相互不打价格战，回归比拼网络质量、服务感知的时代。从曝光的图片来看，不同价格的套餐速度也不同。

据悉，10月31日在2019中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商等将举行5G商用启动仪式，11月1日三大运营商将正式上线5G商用套餐。