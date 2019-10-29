前三季度日赚4.03亿，如何看待三大运营商盈利？

【TechWeb】近日，随着中国电信披露2019年前三季度未经审核的主要财务数据，三大运营商前三季度财报全部公布，有媒体推算，三大运营商今年前三季度累计实现净利润1100.12亿元，日赚约4.03亿元。

具体来看，中国移动前三季度运营收入为人民币5,667亿元，同比下降0.2%；其中通信服务收入为人民币5130亿元，同比下降1.0%；税前利润为人民币1082亿元，同比下降11.6%。

中国电信前三季度经营收入为人民币2,828.26亿元，同比降低0.8%，其中服务收入为人民币2,714.84亿元，比去年同期上升2.5%。EBITDA为人民币919.73亿元，比去年同期上升13.8%，前三季度利润为人民币183.89亿元，比去年同期下降了3.4%。

中国联通前三季度服务收入为人民币1,985.32万元，比去年同期下降0.7%，跌幅较今年上半年的-1.1%有所缓和；产业互联网业务同比增长40.8%；EBITDA1为人民币731.45亿元，比去年同期上升10.4%；前三季度净利润为人民币98.23亿元，比去年同期上升11.9%。

从财报数据可以看出，三大运营商整体利润率表现不佳，主要数据有所下跌，依旧呈现增量不增收的局面。

独立分析师付亮在其微信公众号中表示，从业务方面来看，基础通信服务，语音、短信、流量、宽带，收入增长的可能只有短信。

其次，手机流量高速增长期已过，资费仍在“提速降费”，流量增长已难弥补平均资费下降，流量（移动数据及互联网业务）成为影响运营商收入的最大因素，移动业务占比最高的中国移动受到非常明显的影响。

对于5G给运营商带来的影响，付亮指出，5G还未给运营商带来收益，今后两年都将面临较大的投资压力。

“总体看，与巨额营收相比，日赚4亿并不高，连续多年提速降费，且利润仍主要集中在中国移动一家。三大运营商都面临非常大的收入、利润下行压力。”付亮最后表示。