凯立德创始人张文星去世，一代“导航明星”折戟移动互联网

近日，凯立德创始人、原董事长、总经理张文星博士因病医治无效，于2019年10月21日19时在深圳逝世，年63岁。

张文星毕业于武汉测绘科技大学，毕业后便留校任教，生前曾任武汉测绘科技大学副教授、计算机系副主任，武汉大学教授、博士生导师。

1994年，张文星辞去新西兰维卡理工学院及UNITEC大学任教职务回国，同年12月，张文星、彭晓红、彭学章三人成立“深圳凯立德计算机系统技术有限公司”。

作为中国导航软件的第一块招牌，凯立德1997年以测绘“国土资源”起家，两年后进军地图导航领域，一跃成为该领域明星企业。

张文星也因“中国测绘地理信息界人工智能专家系统第一人”，被人们尊称为“地理信息系统和国产导航产品的开拓者和领航者”。

在张文星的一手带领下，凯立德率先开发出首个拥有知识产权的导航引擎，并在2000年着手研制了导航地图。

在2005年成为国内唯一一家具有甲级测绘资质的民营企业一年后，凯立德发布了全国第一张“全覆盖”导航地图。2006年，获得软银赛富和汇丰合计1000多万美金融资。2010年，再次拿下达晨创投和圣华洋创投各1100万人民币融资。

截止2013年，这家公司已经连续8年盘踞车载导航地图市场占有率第一的位置。

在凯立德新三板挂牌的2014年，这支“国内车联网产业第一股”以56.6%的车载导航市场份额，力压当时导航市场只有16.1%和8.1%份额的四维图新与高德。

“首个”、“唯一”、“第一”……耀眼的成绩使其挂牌的第一年，就陆续收到小米、华融证券、中国平安等知名企业合计约3亿元募资款。

当资本、合作伙伴的支持纷至沓来，力争入局车联网领域时，风头正劲的凯立德却在2015年迎来亏损，业绩直线下滑。随着导航市场竞争的加剧，其市场份额也逐渐被高德、百度等后起之秀瓜分蚕食。

曾经一骑绝尘的凯立德，成为又一个在移动互联网大潮中“掉队”的明星企业。

汽车导航第一品牌

2014年是凯立德的高光时刻。

根据这一年的年报记载，这家明星企业“在资金实力、战略性股东、资本市场地位等关键资源上实现了质的飞跃”。

凯立德的主营业务是导航电子地图制作、导航软件系统开发，其营收主要来源于To B数据服务和To C软件服务以及导航硬件的销售。

2013年，凯立德将重心转向后装车载导航市场。

得益于汽车拥有量的增长，此时的中国车载导航终端市场保持高速增长。其中，从车载导航终端市场状况来看，前装导航系统在功能、操作以及个性化需求方面往往常被诟病，而后装导航产品则凭借其灵活性和价格优势成为导航终端市场主流。

根据中国汽车工业协会数据显示，2013年，后装导航产品占中国车载导航终端市场的83.48%，前装产品仅占16.52%。

大势之下，凯立德的业绩也节节攀升，并稳居后装市场占有率之冠。仅2014年，就实现了2.03亿元营收，净利润达5001万元。

也正是这一年，阿里收购高德地图、腾讯11.73亿投资四维图新。图商与资本的合纵连横也刺激着凯立德“构建完善的车联网生态系统”这根敏感的神经。

而对于曾经傲视群雄的明星企业来说，它所认定的命运从来都不是“有选择”，而是“选择更好的”。

就像凯立德，虽然曾一度被360、百度拿钱敲门，但依然观望态度，最终被雷军以高价获得入场门票。

2014年10月10日，雷军旗下天津金星和天津顺米8400万元认购凯立德发行的700万股，每股12元，而凯立德市价一直维持在3元每股。其中，小米这700万股，没有任何限售条件，在同年10月25日定增完成后，小米占凯立德7.09%，对应估值约达11.85亿。

同一时期，阿里对高德地图进行私有化的对应估值约为14亿美元，腾讯对四维图新持股对应的市值约为17亿美元。

随后凯立德迎来了第二批注资者来自中国平安和华融证券。最终，平安以13.5元每股的价格购入凯立德700万股。

小米有智能终端设备、有MIUI，平安车险则能为凯立德提供更多变现方式。战略投资者的入局使它形成了“凯立德+小米+平安”的业务合作模式。

当高德、四维图像相继上市并背靠科技巨头拓展业务生态时，凯立德还在规划如何加大在车联网、汽车智能硬件、移动互联网的投入。

2015年，一向低调的凯立德开始放出“车联网战略”的声音，希望从软件商转型为联网生态圈里的超级连接者，连接行业内部与行业外部、连接上游资源与下游资源。张文星也在多个场合阐述凯立德的全新定位。

但对外宣传的“工匠精神”+“互联网思维”并没有给它带来任何明面上的收益。

2015年，公司亏损1579.00万元。对此，凯立德表示，一方面是业务转型和新业务研发投入加大；二是随着市场竞争加剧，车载导航地图及软件产品的市场价格有所下滑；第三则是2015年来自政府的补助收入减少。

业务转型和研发带来的阵痛还未挺过去，受手机地图导航免费模式、以及前装车载导航功能丰富、更新频率快等多重挤压，车载导航地图及软件产品的价格又开始一路下滑，后装车载导航盛极而衰。

此时，作为车载导航地图供应商角色的凯立德正逐渐被边缘化。

梦断上市路，16亿“卖身款”拒之门外

这是凯立德所始料未及的。事实上，当年登陆新三板对这家“导航明星”来说本就是“退而求其次”的选择。

根据张文星的描述，2006年，公司曾引入境外风险投资基金，并建立了VIE架构，准备海外上市。恰逢2008年全球金融危机，海外资本市场不景气，无奈之下只能在2009年拆除VIE。

2012年，凯立德冲击深交所A股创业板，此时，它的全年营收为1.41亿元，净利润达4141.57万元。

招股书披露之后，凯立德再次陷入著作权侵权案。仅在5年内，它就身陷多达12起诉讼案，并且11起诉讼起因于同行业公司的电子地图版权问题，且凯立德败多胜少。

作为一家以研发能力著称的公司，凯立德屡屡陷入和同行的版权诉讼中，其在电子地图方面的自主研发能力不得不让外界引发联想，加之其过往超三成利润主要依靠税收政策——这些历史瑕疵和不稳定因素也成为凯立德未能成功冲刺A股的绊脚石。

“2013年准备IPO材料的时候，券商推荐上新三板，为这个事情我们和券商辩论了两天”，张文星后来表示。

在高德、四维图新等国内电子地图商都相继成功上市后，凯立德的申请却屡屡被驳回。多次IPO未果，凯立德最终选择登陆新三板。

“2011年、2012年准备创业板IPO的时候我们确实耽误了很多机会。比如，高德和百度大战的时候，凯立德应该一起打，但我们很多东西都没去准备，只能眼睁睁看着它们两家打”，张文星后来回忆称。

事情并没有好，转移动互联网的“免费精神”再次将凯立德打得措手不及。

2013年8月23日，高德宣布旗下“高德导航”手机应用免费使用；不久，百度也宣布手机导航APP永久免费——导航APP一夜进入免费时代。

此时的凯立德导航售价还维持在108元的价位，包括产品后续迭代，每一次都要去线下门店专门升级，并追加费用。直到2016年1月才开始免费使用。

等到回过神来，其早期积累的忠实用户早已被高德和百度地图高举的“免费大旗”所吸纳。

即便凯立德已经开始大力开拓车载前装市场，其收入也出现大幅增长，但仍然难抵占据营收主要来源的后装市场高达62.47%的严重萎缩，由2015年的1.14亿元下滑至4272.60万元。

也正是这一年，凯立德的硬件营收开始下降，全年亏损1.04亿元，亏损额比2015年度增长568.04%。

2016年，一桩未能达成的收购案又给凯立德的转型之路增添一道疤痕。

时年7月，A股上市公司兴民智通发布公告，拟以28亿元收购3家新三板公司，其中，给当时市值10.91亿的凯立德报出了16亿元的收购价，并采取“股份+现金”的收购方式，其中股份支付9.6亿元，现金支付6.4亿元。

兴民智通的主营业务是汽车钢制车轮的研发、生产和销售，属于汽车零部件制造业。传统业务的缩水让它开始谋求在“车联网”领域的突破。凯立德作为老牌地图导航企业，拥有技术资质、用户基础，加之2015年陷入亏损窘境。

因此，与兴民智通的合作在外界看来水到渠成。但最终，经过多次协商，兴民智通取消本次收购。

二者分歧点莫过于16亿元的收购价。作为参照，高德地图退市前市值超过14亿美元，四维图新彼时市值超过250亿人民币。而在新三板前最后一轮融资时，凯立德的估值就已经高达17.2亿元。

因此，当凯立德方面以“筹划其他重大事项”宣布与兴民智通的合作中止时，或许就已经说明，对于16亿的估值，它并非十分满意。

从市场第一到巨亏1.85亿

将16亿拒之门外以及在新兴市场犹有余力的投入，也似乎论证这家公司依然伺机谋求“突围”的可能。

然而2017年，凯立德已经三年累计亏损达1.85亿——最终，不得不宣布停牌一年。

2018年7月31日，凯立德董事会发布公告：凯立德创始人兼董事张文星于7月30日辞职。

公司则在停牌一年后于2018年12月6日宣布复牌，同日还公布了摘牌计划和异议股东回购公告。

信息披露义务人宁波健雄信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称：“健雄信息”）对异议股东的所持股票进行回购，回购价格参考公司主要股东权益变动的价格及每股净资产确定，每股价格不超过1.89元人民币。相较于停牌前二级市场股价，这一回购价格足足溢价50%。

彼时，凯立德每股净资产为0.87元，也就是说，宁波健雄给出的6.5亿元估值，对应市净率为2.18倍。也正因此，凯立德复牌首日后股价涨幅达35%。

2019年1月7日，宁波健雄持股达40%，一跃成为公司第一大股东。这意味着，仅一个月的时间，宁波健雄已经拿出近2.6亿元回购凯立德的股份。

眼看凯立德摘牌板上钉钉，事情又突然发生反转。在1月11日召开的第五次临时股东大会时，公司的摘牌、回购议案却被否决了。

此时，近四分之一的股东（近287名）尚未得知凯立德要摘牌的消息，最终，公司决定时机成熟再谋求摘牌，并计划由做市转为竞价。

2月15日，凯立德副总经理张剑、董事会秘书冀博向董事会递交辞职报告。

3月13日，为了维护公司现有治理结构，确保公司稳定发展，凯立德发布实际控制人变更公告。

公告显示，2019年3月8日，委托人张文星、彭晓红(下称“甲方”)与受托人蔡友良(下称“乙方”)，签订了《深圳市凯立德科技股份有限公司相关股份表决权委托协议书》，甲方无条件及不可撤销地委托乙方作为其唯一、排他的代理人，就委托股份全权代表甲方行使表决权、提名权以及提案权，乙方同意接受前述委托。

协议签署后，挂牌公司实际控制人、一致行动人之一的蔡友良可实际支配表决权的股份数由原来的8506.70万股(占公司总股本的24.7194%)，增加到1.76亿股(占公司总股本的51.1280%)。

6月24日，凯立德提交终止股票挂牌的申请，于6月26日起终止其股票挂牌。

黯然退出新三板，此时的凯立德已经不再拥有导航市场的话语权。

结语：审时度势，唯快不破

在商届，企业成功的因素各有不同，而失败的原因却大相径庭：它们无一能够逃脱竞争。

作为曾经稳居车载导航市场56%份额的行业大佬，在移动互联网大战中逐渐陨落的凯立德非常具有典型性。

一方面，为筹备上市，凯立德就曾多次错失市场竞争良机。

其次，在业务模式上，面对瞬息万变的市场，凯立德并未及时作出调整。

随着免费手机导航的出现，用户对于导航付费的意识逐渐削弱。因此，需要付费的车载导航市场备受冲击，车载导航的盈利性大大降低，尤其是凯立德引以为豪的后装市场——它输在了自己最擅长的领域。

此外，图商的地图数据来源主要有两部分，一是从测绘方购买；二是自建数据采集队伍，进行外业采集。而凯立德用于外业采集的费用十分有限，者也导致其地图数据的时效性较差，更新较慢。

同时，作为一家软件高新技术公司，凯立德曾在上市前三年的三成收入都来自国家税收优惠政策，这也在一定程度上彰显了其资金产业链的不成熟。

对于行业趋势视而不见，缺乏其他营收业务的有力支撑，无法形成差异化，使凯立德一再错失抢占移动互联网市场的良机。

市场瞬息万变，一旦传统商业模式被颠覆，靠“吃老本”续命的凯立德很难不处于被动局面。

幸而，凯立德还手握甲级测绘资质，过往20年积累的测绘数据和存量用户，或许能让凯立德在自动驾驶车联网新一波技术和商业化浪潮中迎来转机。