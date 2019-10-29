realme X2 评测：6400万像素后置四摄/骁龙730G加持

在手机领域，realme是一个非常年轻的品牌。从2018年5月4日成立算起，也不过一年半的时间。但依托OPPO强大的资源整合能力，其成长速度足够快，回归到国内市场之后，已经相继推出了多款产品。今天我们来聊一聊上个月月底发布的realme X2。

由于这款机器发布之后没多久，realme便带来了拥有90Hz流体屏以及骁龙855 Plus的realme X2 Pro，其热度很快被后者所覆盖。不过回归到产品本身，在1500~2000元档这个价格区间里，realme X2还是很有竞争力的。

6.4英寸水滴屏，最新的屏幕指纹方案

realme X2配备了一块6.4英寸的Super AMOLED屏幕，分辨率为2340x1080（FHD+），支持DCI-P3色域，表面覆盖有康宁第五代大猩猩玻璃。

虽然全面屏方案上，这次其并没有沿用之前realme X上的升降摄像设计，而是改为了目前市面上比较常见的水滴屏，但由于边框宽度收的足够窄（尤其是上、左、右三个边框），实际屏幕比依旧达到了91.9%这个一样比较令人满意的数据。

显示效果方面，realme X的这块屏幕默认情况下看起来稍稍偏冷，当然，这也和个人的喜好有关系，你可以根据自己的实际需要在设置选项中手动调节。另外，近来备受大家关注的类DC调光功能（低亮无频闪护眼）它也同样支持。

屏幕指纹依旧得以保留，这次它也用到了目前最近的第三代屏幕指纹方案，官方给出的解锁时间为0.36s。实际解锁速度比采用E3材料的realme X2 Pro慢了一丢丢，不过差距并不大，识别准确率二者基本相当。

特别的后盖处理，不错的手感

realme X这次提供了两种机身配色，除了我们手里拿到的星图蓝版本，还有银翼白可选。这两种颜色均采用了渐变色设计，视觉效果上，前者看起来更像是蓝色和紫色的结合，而后者则是白色和粉色搭配。至于哪个更好看，就是一件见仁见智的事情了。

颜色之外，realme X在后盖的纹理处理上也做了新的尝试。其采用了一种官方叫做「虫洞光纹」的设计，正面看上去会呈现出两条比较明显的X型纹理，有点类似于蝴蝶的翅膀，而且这两条纹理的颜色深浅也有所不同，还是挺有特色的。

值得一提的是，它的颜色渐变并不仅限于后盖部分，边框也和后盖保持一致。从下边的图片上也可以明显看到，其左侧边框偏紫色，而是右侧边框则为淡蓝色。与此同时，realme还在其电源键上加入了一条金线，虽然是很小的细节，但却让整体显得精致很多。

讲到这里顺便来说下realme X的手感表现。按照官方给出的数据，它的机身长度为158.7毫米，宽度为75.2毫米，厚度为8.6毫米，重量控制在了182克。就重量而言，在如今手机产品动辄超过200克甚至220克的时代，182克算是比较轻的了。

不错的重量控制加之后盖经过一定的弧度处理，realme X在整体握感表现上是比较令人满意的，即便是持续玩游戏的情况下，其也并不会对手腕造成明显的负担。从另外一个角度来说，这也直接提升了你的实际使用体验。

6400万后置主摄，出色的拍照能力

拍照能力是realme X的一大亮点，也是其一大卖点所在。自拍方面，其配备了一颗3200万像素的前置摄像头，F2.0光圈，诸如人脸解锁以及AI美颜等功能它也都支持。

相比前置，后置相机部分要更值得关注。它的后置相机采用了6400万像素主摄+800万像素超广角镜头+200万像素人像镜头+200万像素微距镜头的四摄设计。其中主摄采用了三星GW1传感器，F1.8光圈，超广角镜头F2.25光圈，视角度为119°。

有关其所配备的这颗6400万像素主摄，之前我们在Redmi Note 8 Pro的评测文章中也做过比较详细的介绍。它的面积为1/1.7英寸，和索尼IMX600系列相同，是当前市面上面积最大的感光元件之一。

需要提醒的是，默认情况下realme X输出的照片并非是6400万像素，你可以在相机的设置界面中手动开启，此时图片的分辨率为9280×6944。同时图片所占空间也更大，根据我们拍摄的样张来看，单张照片超过了13MB。

以下为实拍样张，未经任何后期修改，一起来欣赏下。

2倍焦距

5倍焦距

超广角

超广角

超广角

2倍焦距

人像模式

微距

有关6400万像素摄像头的意义，我们也曾在多篇文章中提及过。其不单单是噱头，大底所带来的拍照能力提升是实实在在的，与此同时，高像素在一定程度上也可以替代长焦的作用，很多时候你只需要在原图的基础上进行裁剪，就可以获得类似于长焦镜头一样的效果，这对于之后手机产品的相机发展也提供了一个新的方向。

拍照之外，realme X在视频录制方面也有着不错的表现。其不仅支持960帧慢动作，同时前后相机均加入了EIS防抖，对于平时喜欢拍短视频的用户而言，有着不错的可玩性。

骁龙730G，30W VOOC闪充4.0

核心硬件配置方面，realme X搭载了骁龙730G平台，提供6GB+64GB、6GB+128GB以及8GB+128GB三种存储选项。这里需要说明的是，目前其6GB+128GB版本并未上架，官方显示正式开售时间为11月11日0点。

骁龙730G这颗芯片在今年中高端产品中也比较常见，其CPU部分采用两颗主频2.2GHz的A76大核+6颗主频1.8GHz的A55小核。GPU部分采用加强版Adreno 618 GPU，性能相比骁龙730提升了15%，支持高通Elite Gaming平台，针对游戏时的网络、画面提供了更好的优化。

我们也利用安兔兔、鲁大师以及GeekBench 4三款跑分软件对realme X的性能表现进行了测试，其中安兔兔跑分为259283分、鲁大师为267664分，GeekBench单核成绩为2506分，多核6624分，能够流畅运行QQ飞车、和平精英以及王者荣耀等目前主流手游。

至于大家比较关注的续航方面，realme X的电池容量为4000mAh，坚持一天的正常使用没啥问题。另外，realme X还为它配备了30W VOOC闪充4.0，利用原装充电头，30分钟可以从1%充至67%。

快充所带来的使用体验提升是显而易见的，你可以利用碎片化的时间来为手机进行充电，不再需要每天晚上睡觉前都必须插上充电器。很多时候，有了快充你会忘记充电这件事情，能够很好解决续航焦虑的问题，用过之后很难再回去。

1499元起售，一款功能齐全的千元机

总结来看，作为一款千元机，realme X没有明显的短板存在。骁龙730G的综合性能表现虽然相比目前顶级的骁龙855 Plus还有一些差距，但如果你对于性能并没有那么高的要求，其应付日常的游戏娱乐需要完全够用。

与此同时，6400万主摄像头、4000mAh大电池以及30W VOOC闪充4.0的到来，也为其拍照以及续航表现提供了不错的支持。另外，诸如屏幕指纹、多功能NFC、3.5mm耳机接口等特性在realme X身上也都得到了保留。

最后价格方面，realme X 6GB+64GB、6GB+128GB以及8GB+128GB分别为1499元、1699元和1799元。如果预算相对充足的话，个人建议直接上顶配版本，双十一期间应该还会有一些优惠，到时候大家可以关注下。