华为发布自动驾驶网络解决方案，推动5G网络智能化

10月29日下午消息，在2019 PT展开幕之前，华为面向中国市场正式发布自动驾驶网络解决方案Autonomous Driving Network(ADN)和iMaster智能运维系列产品，助力电信业迈向以人工智能为核心的自治网络。华为称将持续推动AI与电信网络的深度融合，全力支持中国运营商引领全球5G，加速运营商数字化转型。

与4G网络相比，5G网络在传输速率、传输时延、连接规模等关键指标上有质的飞跃，从而可以支撑更加丰富的业务场景和应用，也给运营商带来了新挑战。首先，5G引入了Massive MIMO、分片等复杂新技术并将长期与4G网络并存，给网络运营和维护带来了挑战。其次业务不断加速创新，其他行业的数字化转型要求大幅增强网络灵活性，对网络智能化程度要求越来越高。最后是成本压力，中国拥有全球最大的4G和5G网络，迫切需要更为精确的节能减排技术。

华为ICT基础设施运维与平台管理主任、公共开发部总裁鲁鸿驹重点发布了自动驾驶网络解决方案ADN旗下iMaster智能运维的四款产品，包括面向MBB和FBB的自动驾驶网络管控单元iMaster MAE和iMaster NCE，跨域智能运维单元iMaster AUTIN，以及基于华为公有云服务的iMaster NAIE网络人工智能单元。

鲁鸿驹指出：“全新推出的iMaster MAE和iMaster NCE将全面替代传统网管系统，帮助运营商从以网元为中心的人工运维转变为以意图为中心的单域自治，使能网络运营的全生命周期自动化和智能化。同时iMaster AUTIN将全球160+网络运维服务，1500+网络保障服务的运维经验固化为知识资产，通过开放平台帮助运营商加速运维能力和人才转型，提供跨域业务预测、预防性维护和重大网络变更智能辅助等能力，大幅降低无效上站上门。最后依托业界首个面向网络的开放AI使能系统iMaster NAIE，从云端不断给自动驾驶网络注入更强的AI算法，可大幅提升AI开发效率，同时基于一致的推理框架实现网元AI、网络AI和云端AI的垂直协同，让网络越用越好用，越用越聪明。”

由于电信网络的复杂性，自动驾驶网络的演进将是一个长期的过程，华为通过在设备层、网络层和云端全栈引入人工智能技术，采用“单域先行和跨域聚焦价值场景”的思路推进，目标是与产业在未来3年共同迈向L3级的有条件自动驾驶网络。