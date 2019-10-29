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最高1111元、无门槛使用：京东双11必领京享红包0点开抢

2019-10-29 17:29:36来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家10月29日消息 京东2019年双11全球好物节【京享红包】将于10月30日0点正式开抢，可随机获得11.11、66、111、1111元等面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此领红包

每日首次领取必中红包，领取红包后可邀请好友参与“抢红包、集火力”活动，与好友共同瓜分千万红包，共分三个阶段，当火力值集满10、35、100点时可分别获得3、6、14元红包，共计23元。

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• 什么是京享红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

• 活动时间

红包领取时间：10月30日 - 11月11日

红包使用时间：10月30日 - 11月15日（过期红包失效）

• 京享红包面额

随机获得11.11、66、111、1111元等面额红包。

• 如何参与开“惊喜大奖”

用户首次进入活动页面并成功完成分享后即可获得“开奖码”，活动期间可通过点击页面左下角“我的开奖码”按钮查看已获得的开奖码及惊喜大奖详情，在11月11日当天零点系统将进行随机开奖，届时请关注“我的开奖码”页面查看开奖结果。奖品将以全额京券形式发放到用户参与活动的京东账户中（不包含运费）

• 京东双11福利放送

会场优惠力度
主会场每日一个主题、疯抢优惠神券
3C电子数码0元抽华为Mate 30、抢11.11超级特权
京东超市满99减50、满199减100
京东拼购钜惠好货低至1元起
预售会场定金膨胀不止5倍
电脑数码1元预定最高抵1111元
手机狂欢抢2000-1111元神券、爆款手机5折抢
音频狂欢1元抢耳机、12期免息
品质家电领券至高减500、充值现金至高送2980元
品质居家居家好物199减100
时尚服饰定金5倍膨胀
海囤全球国际大牌低至5折
京东图书自营图书每满100减50、叠券享200减120
美妆预售11倍定金膨胀、每满199减100
生活服务每满300减40、抢券200减100
企业采购至高返800元E卡
时令生鲜9.9元包邮、买三送一

• 京东双11全球好物节【京享红包】：点此领红包

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关键词：京东京享红包双11

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