周鸿祎：我们的竞争对手不是友商，是其他国家的网军

10月29日下午消息，新浪财经重磅打造高端人物访谈节目《至少一个小时》今日开播，首期对话360公司董事长兼CEO周鸿祎。在现场，周鸿祎谈到为何最近进军政企市场，“并不是说突然我觉得政企很赚钱了，就跑来了。政企一直很难赚钱，你看全国所有做企业安全的传统网络安全的公司，利润都远不如一款游戏的利润。”

“我觉得作为中国最大的网络安全公司，天天吹自己最大最能干，有这么牛逼的这种安全专家，如果你连网络战略这个问题都解决不了，那么你就算卖了5个亿的货又有什么意义呢。”在周鸿祎看来，“我现在的选择不是选择去卖货，而是说把干了这么多年积累这种安全能力凝聚出来，去解决网络战里边国家基础设施企业社会最需要的问题。”

谈到定位，周鸿祎表示，“我们的竞争对手不是友商不是同行，我的竞争对手是其他国家的网军，最终我能把中国互联网安全一个生态能够打造起来，所以这是我想做的事。”

他在对话中表示，网络战其实是不宣而战，近年来针对基础设施的网络攻击越来越多，从当年对付木马，到后来对付病毒，再到对付黑产，全世界很多以恶意攻击为生意的公司都把360当做敌人。“在这些领域干了十年，所以我才有这个底气说我是中国目前唯一一家能够看得见国与国攻击的公司，事实证明，中国只有我一家这几年发现了四十起。”

他进一步解释了360能发现这些攻击的基础——看见网络战需要四个要素：大数据，威胁情报，知识库和高水平的攻防专家。四个要素结合后，构成了周鸿祎口中的“网络安全大脑”。

周鸿祎认为，过去网络战是作为传统作战的辅助手段，或者作为情报战的辅助手段，但未来五年，可能会成为国与国之间冲突的主要手段。“在网络安全里能给国家顺道做点贡献，在国际上变成全世界最大的几家安全公司之一，建最高水平的防御体系，我觉得像我这种有内在动力的人不是很多。”他称。