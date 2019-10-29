弹幕、留言、互动，虾米电台为何一改往常？

电台是音乐APP基于算法为用户个性化推荐歌曲的功能。今年以来，市面上主流的音乐产品均针对该功能进行集中升级。

被VFine Music收购后，豆瓣FM于今年6月上线了6.0版本APP，作为个性化推荐的音乐电台播放器，其新增了歌单推荐。QQ音乐、虾米音乐也在近期的版本更新中重点升级电台。二者都将荐歌品类细化，添加了流派、心情等更多分类。

相较于搜索听歌的主动模式，电台提供的是被动消费的音乐体验。过去，用户更多将电台当做纯粹的音乐播放器，会在熄屏的状态下使用。如今，这类功能的发展趋势之一，是引导用户在电台场景下实现与产品的更多互动。比如，虾米音乐就在电台界面内植入了弹幕、留言板等互动模块。

虾米电台位于APP的推荐栏，下设私享、场景、心情三大类，其为不同歌曲搭配了风格迥异的插图，弹幕集中在屏幕上方，用户左滑界面便能切换至留言板。2015年，虾米推出电台产品的雏形，当时叫「猜你喜欢」。如今，其保持着每年增加一个不同类型电台的节奏，对该产品进行迭代。

近日，极客公园（ID：geekpark）专访了虾米音乐电台产品负责人弦云。在他看来，产品创新主要有两种模式——拟态创新与组合创新。前者侧重将线下产业互联网化，比如网络K歌；后者则是把已有的元素、模式通过不同方式重组，形成新的产品维度。组合式创新，是虾米创新电台产品的核心方法论。

虾米电台产品界面|图片来源：产品截图

空间感与惊喜感

在虾米8.1.6版本历史记录里，针对电台产品的更新描述提到「沉浸播放体验」。沉浸式是虾米电台团队试图实现的创新方向。通过在音乐的声音维度上，叠加动态图片、留言弹幕等视觉维度，为用户在某个电台场景下，创造具有空间感的音乐消费体验。

以虾米内学习电台为例，这里推荐的歌曲以轻音乐为主，收听者多数是学生，亦或是具有应试科目的成年人，多数用户会在留言板内写下诸如「考试顺利」的评论。用户在享受音乐的同时，也能在这个虚拟空间里与同好表达情感的共鸣。这便是虾米做沉浸式电台的初衷。

以往，电台功能只被看作为一种播放方式的延展，用户在熄屏的状态下使用，把被推荐音乐当做背景音。这种情况下，产品创新只能局限在后端，就是着重优化算法，实现音乐的精准推荐。弦云说，加入了空间维度后，电台的创新能够扩展到前端，在产品形态的丰富上做差异化。

除了在虚拟空间上寻找创新点，虾米音乐还试图将电台产品延展到线下实体空间。弦云向极客公园透露，从呈现形式上，目前虾米计划将音乐内容全局打通，比如用户通过蓝牙将虾米连接到车载模式后，后台可能自动调取旅行、在路上等主题的音乐为用户播放。

对用户而言，电台产品的核心价值正是给用户制造「惊喜感」。弦云说，这种惊喜感有两层含义：一是了解用户，在用户喜欢的音乐风格里，推荐其此前未曾听过的歌曲，达到产品「懂你」的效果；二是新鲜度，在适当的场景下，推荐给用户接受但此前从未涉猎的音乐风格。

要想实现第二层惊喜，推荐算法上的适度扩散是关键。如何把握适度的分寸？弦云说，虾米不是对所有用户都有新鲜度扩散，每个用户的扩散程度也不同。「虾米音乐会在两种音乐风格的中间段挑选歌曲推荐给用户，当用户欣然接受时，就会适度加强扩散。如果表达了不满，便迅速切割。」

电台界面的底端有「不喜欢」、「收藏」等tab键。用户通过这些对所推荐音乐表态，后台机器收到反馈后，便会对推荐机制做出相应调整，这是尺度把握的关键点。「通过不断交互，自主学习，形成适当的算法权重，才能让用户觉得虾米是懂他的」，弦云说，「这实际需要大量的用户数据积累。」

差异化与年轻化

通过分析用户使用行为进行工作的协同过滤模型，通过分析文本的自然语言处理模型，以及原始音频分析模式，是目前个性化推荐音乐三种主要的模式。市面上，诸如Spotify这类主流的流媒体音乐平台都是依靠这三种模型的组合给用户推荐音乐。

早在2000年，流媒体音乐社区Songza就开始通过人工精选的方式为用户创建歌曲列表，实现音乐推荐。到如今，随着人工智能技术发展，个性化推荐已然成为主流在线音乐平台的标配功能。毕竟，单纯依靠主动搜索的方式去找到喜欢的音乐，效率相对较低。

电台功能更像是一个未知无限的音乐列表。在各大音乐平台争相以独家音乐版权做差异化吸引用户的当下，弦云说，电台这类个性化推荐产品的特质就是不会特别依赖独家版权，用户的重点在于被动消费更加长尾的优质音乐内容。

在弦云看来，使用电台的多数是音乐App的资深用户，「新用户一般带着比较明确的目的过来，比如听到某个艺人，或是某一些独家的作品」。对平台而言，电台的作用之一是提高用户留存。「经历过搜索环节后，用户在继续浏览的过程中，慢慢从主动需求转化为被动需求。」

此时，如果APP能推荐到一些用户喜欢的歌曲，增强体验，就可能会留下来。针对电台个性化推荐实现精细化运营也很关键。虾米正试图通过带有社区化的留言板加强用户间的互动。弦云还向极客公园透露，未来关于音乐的推荐语，也可能会采用用户评论，以增强用户间的认同感。

此次，针对电台产品的功能升级，虾米围绕创新、技术能力、音乐审美、年轻用户四个主题展开。关于年轻用户，弦云说，目前产品的核心用户是90后群体，年轻用户更愿意对个性化推荐的音乐消费更加习惯。于是，电台产品在界面上也采用了色彩更突出、视觉效果更酷炫的设计方案。

虾米音乐的核心定位依旧是音乐消费。「目前，我们做弹幕、留言、快速点赞这些功能都还是轻量级的，用户不需要花太多成本」，弦云说，重点还是享受音乐本身，「音乐社交对虾米而言，是为用户创造更多价值的手段，而不是目的。我们主张的音乐互动是希望用户能找到具有相似音乐审美的人。」