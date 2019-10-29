《至少一个小时》专访周鸿祎全文：我对马化腾不记仇，有人拿水泼我肯定按倒他

——“如果演讲时，有人要拿水泼你，你会怎么办？”

——“他肯定没机会靠近我。如果他非要上前，我肯定把他按倒或者踢倒！”

面对“宏颜获水”的假设提问，周鸿祎回答得很是坚决。

…………

这场对话被安排在360顶层的一座花房中。最锋芒毕露的那几年，周鸿祎时常站在花园中心，眺望远方这片互联网“江湖”。

当时的他意气风发、四处树敌：脚踢百度、拳打腾讯、鄙视阿里、搅局雷军……公司上下都充斥着一股雄性激素。

人们对他的印象很是鲜明：红衣加身、怼字相伴、擅长进攻、渴望征服……360楼顶的花园就仿若互联网舞台，他站在中央，享受着战斗的快感。

时过境迁，红衣教主变得低调和谦虚了许多。

纵使花园距办公室不足百步，他也很少前来再次眺望。闲暇之余，他更愿坐在录音棚的沙发上，沉浸在西方古典乐的优雅舞曲中。

但是，这种“沉浸”不代表方向的迷失，更像是一种思维的聚焦：

近两年，360开始收缩战线，舍弃了一些零散业务，专注投入到“大安全”这一立身之本。如今的他对安全行业依旧信心满满，敢言“安全大脑全球只有两家公司能做，一家是Google，另一家就是360”。

互联网硝烟中，周鸿祎正努力从“颠覆者”变为“赋能者”，扬言“未来360只有朋友，没有对手”。

人生转型之际，新浪财经《至少一个小时》栏目对他进行了专访。

转身后的周鸿祎，将以何种姿态眺望“江湖”？面对高管离职、企业管理甚至退休等尖锐问题，他又将如何回应？

“我这人真实，有口无心”

2010年，360与腾讯爆发“3Q大战”。双方一度对簿公堂，耗时4年方尘埃落定，这被誉为互联网史上最为激烈的对决。过眼云烟，曾经水火不容的掌门人，相逢一笑泯了恩仇。

现在，马化腾活跃在朋友圈中，周鸿祎偶尔也会“点赞”认可。

“我这人不记仇，对马化腾也不记仇。有人可能这辈子都有槛过不去，但我觉得这没什么。点赞可能是发自内心的，认为‘他说的是对的’”。

周鸿祎：我对马化腾不记仇

在周鸿祎看来，自己是一个相当率真的人，喜怒哀乐都写在脸上，远没有外界评价的那般“妖魔化”。

“确实，我有时说话不好听，劈头盖脸把你骂了一顿，但明天就没事了。了解我的员工反而不害怕我，因为他知道我这人有口无心。从做人的角度来看，大家会觉得跟我打交道不用太设防，我会简单明了；但是从管理公司的角度，我就显得比较幼稚，比如说不太容易处理好人际关系，有时对你好得不得了，有时又懒得理你了，别人说点废话我可能就火了，就要拍桌子……可能是缺乏沉稳吧”。

他坦言，自己很羡慕那些“城府很深”的老板们，“我也在朝着这个方向努力，但是真是很难做到”。

“我是在有意换高管”

自360借壳回A后，管理层持续动荡，核心高管纷纷离职被人诟病。

“确实有人拿高管来说事儿，但这些人完全不了解企业运作”，周鸿祎解释说，他与高管之间是相互成就，“他们方方面面成就了自己，做了很多事，赚到了钱，同时也帮了我很多”。

“最近我是有意识地把高管换了”，他表示，在360工作压力很大，有些老高管“确实干不动了，上有老下有小，该告一段落吧”。

“只有像我这种比较理想主义者，挣不挣钱没啥。对我来说，还是在于做事和战斗，我还是需要战斗，只不过战斗不见得天天去怼同行，天天跟别人骂，那是年轻的时候，不成熟干的事。我现在想代表国家，抵御国外网军的攻击，这不是很牛嘛？中国能干这样事的人也没几个人！”

在他眼中，企业是“铁打的营盘流水的兵”，最关键要看文化精神有没有传承下来。在今年8月的ISC大会上，他动用了一批年轻的新人，“他们做得还不错，我认为这就说明传承的成功吧”。

“很多人走在前面，我需要补课”

作为创业者，周鸿祎显得足够勤奋，带领360闷头狂奔了十余年。

回首过往，他感慨道：“自己做企业做了这么多年，越来越感觉不容易，做很多东西知易行难。每个企业家能够把企业做到一定高度，一定有他的优点，无论是马云的阿里巴巴，还是马化腾的微信，还有王兴等人，都是学习的榜样，都有值得学习的地方”。

他以“全员信”举例，有时需要通过全员信去传播文化，凝聚员工。当企业有几百人时，这种方式可能会产生效果，但当扩大至成千上万人时，全员信的效果甚微，“我就开始思考马云如何做文化，华为如何做文化，我逐渐发现，确实有很多人走在了前面，我现在需要补这些课！”

“不仅缺二号位，也缺一号位”

除了企业传承，周鸿祎近期还在思考一个问题：如何培养更多CEO，而不是更多总裁。

“现在我不仅缺二号位，我也缺一号位”，他说，“每个业务要找到合适的二号位执行人，还要找到有思路的一号位，并不断将这个业务推动，那几条业务才能全面发展。所以我现在把业务拆分了，比如金融拆分到美国上市，我一直在培养金融的一号位”。

周鸿祎认为，未来公司想要发展壮大，需要有多个合伙人携手合作。

近两年，他在360内部探索出一种新模式——合伙人文化。“现在很多业务，我鼓励去成立一个七八人组成的编委会，有一个轮值组长，每个人都有机会做到一号位上，去感受决策者的压力，我要求都要参与决策，要有集体的讨论”，这种“合伙人文化”的优势在于，众人均有参与感，培养做策略的能力，同时排除了“打酱油”的可能性。

“实际上，我自己都在反思，原来360的事都是我拿主意，他们只是执行，时间久了，执行力很强，但是在策略上会弱一些”。

“我从来不会因生意感到失败”

2018年3月，就在360上市满月的那天，周鸿祎突然发了一条朋友圈：“我的人生竟然如此失败，没有任何意义”。

有人联想到当时“CDR试点意见”的正式出台，猜测因“360回归A股没有赶上好时候”而郁闷。

采访中，周鸿祎对这件事又作了详细阐述：“我从来不会因为生意上的事情觉得失败，生意上我怎么都不算失败的！”

他回忆，当时孩子在新加坡念书，两人很少见面，“一个月只能有几天见面，小孩就跟我有距离感，我会觉得挣了再多的钱，孩子的关系疏远了，这才是失败的。生意上赔多少钱那都能挣回来，那不叫失败”。

“我在生意上经历了很多事情，都击败不了我。即便我今天的公司没有了，我可能还能白手起家，即便我不做这个企业了，我也能成为中国很优秀的投资人！”

周鸿祎会退休吗？

面对提问，周鸿祎放下手中的酒杯，思考许久后答道：如果退休意味着什么都不做，那我可能永远不会退休。

他的目标相对清晰：要给公司的股东以及员工一个交代；要把管理团队搭建完善并带到一定高度；要搭建好网络战略雷达防御；要开展一些新业务并找到合适的一号位……

“如果他们都能够成长起来，那我就只做一个董事长，那可能就算退休了吧”。