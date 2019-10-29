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亚马逊免费向美国Prime会员配送生鲜，每月省15美元

2019-10-29 20:54:31来源：新浪科技作者：李明责编：骑士评论：

北京时间10月29日晚间消息，据国外媒体报道，亚马逊今日宣布，将向美国Prime会员免费提供食品杂货送货服务。

亚马逊称，将在两个小时的窗口内，向生活在2000个城镇的所有Prime会员免费提供食品杂货送货服务，包括Amazon Fresh和全食超市（Whole Foods Market）的商品。

当前，亚马逊Prime会员的年费为119美元。但要享受Amazon Fresh生鲜服务，每月仍需额外支付14.99美元。但如今，Prime会员可以获得从新鲜肉类和蔬菜到零食等各种产品的免费送货服务。

对此，亚马逊负责杂货配送的副总裁斯蒂芬妮·兰德里（Stephanie Landry）称，杂货一直是亚马逊增长最快的领域之一，而这一新计划将使亚马逊生鲜成为所有Prime会员的免费福利。

兰德里说：“这是一项将真正改变游戏规则的计划，将成为Prime服务最受欢迎的项目之一。”

分析人士称，这一变化凸显了亚马逊不断提高的交付效率。一直以来，亚马逊都希望缩短交付时间，这反过来又会刺激更频繁的购买和更大的支出。亚马逊已经承诺，今年所有Prime会员都将默认一天送货，并正在花费数十亿美元来发展仓库和配送基础设施。

此外，这也是亚马逊继续提升Prime会员服务吸引力的表现。当前，亚马逊在全球拥有逾1亿名Prime会员，但随着可寻址市场的规模缩小，人们开始担心其增速放缓。

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关键词：亚马逊生鲜

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