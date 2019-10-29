苹果AirPods Pro很棒，但它不一定适合你

AirPods Pro更新的消息，大家应该都知道了。在静悄悄上架这款真无线耳机之后，苹果官方终于有了三款可供选择的真无线耳机，AirPods、AirPods Pro和Powerbeats Pro。

这样一来，对很多用户（尤其是iPhone用户）来说，在1000-2000元档内，可供选择的产品一下子多了起来，那么究竟应该如何选择最适合自己的产品？今天极客之选（公众号GeekChoice）就来帮大家分析分析。

AirPods

售价：1558元（配无线充电盒）、1246元（配充电盒）

作为目前最常见，也是街头使用频率最高的真无线耳机之一，AirPods的好用无需多说。这款耳机采用苹果H1芯片，支持语音唤醒「嘿Siri」。半入耳式设计，不支持降噪。单个耳塞重4克，无线充电盒重40克，有线充电盒则重38克，日常使用非常轻便，甚至会让你感觉不到它的存在。

AirPods单个耳塞听音乐最长5小时，充电盒续航24小时，支持快充，充电15分钟能够听歌3小时，但遗憾的是它不支持防水，对于酷爱运动容易出汗的人来说会有一定影响。搭载无线充电盒版本的AirPods售价1558元，有线充电盒版本售价1246元。

AirPods的优势在于轻巧，半入耳式较舒适，对大部分用户来说长时间佩戴也不会觉得不舒服。不足之处是不具备降噪效果，在嘈杂环境中声音不够理想，当剧烈运动时可能出现耳机掉落的情况，它的价格也是三款产品中最低的。

AirPods Pro

售价：1999元

AirPods Pro的入耳式设计相比AirPods来说变化很大，单个耳塞5.4克，充电盒45.6克。其配备了大、中、小不同尺寸的硅胶耳塞以满足不同用户群的舒适度要求，与AirPods相比佩戴更加牢固。独特的通气系统可以平衡压力让你不会产生长久佩戴的不适，这样的入耳式设计也考虑到被动降噪效果，并且支持IPX4级别抗汗抗水。

这款耳机同样配备了H1芯片，并加入了新的主动降噪技术。它可根据人耳的几何结构和耳塞的佩戴贴合度持续进行调节降噪系统，在外向麦克风和内向麦克风的双重降噪下达到阻隔外界噪音的目的。

相比AirPods来说，AirPods Pro增加了新的触控操作交互，通过长按耳机柄上的力度感应器可以快速切换降噪模式和环境声模式，还可以通过不同手势按下耳机柄进行歌曲切换、歌曲暂停等操作，当然也可以直接用「嘿Siri」来唤醒。

AirPods Pro单个耳塞在降噪模式下听歌最长时间4.5小时，充电5分钟能够听歌1小时，充电盒续航时间24小时，支持无线充电。这款产品优势在于支持主动降噪、续航优秀、有一定抗汗抗水能力，不过相比AirPods的半入耳式设计能否长时间佩戴会是一个疑问，官方1999元的售价也更加高端。

Powerbeats Pro

售价：1888元

对很多用户来说，AirPods和AirPods Pro可以满足绝大多数生活场景，但也有一部分酷爱运动的朋友要求耳机「更抗造」，这时候采用挂耳方式的入耳式耳机Powerbeats Pro就能满足需要。

这款耳机支持四种不同尺寸耳塞，有抗水抗汗特性。通过入耳式设计提供了被动噪音隔离，但不支持主动降噪。Powerbeats Pro单个耳机重量达到了20.3克，加上较大的充电盒，日常携带不够方便。

Powerbeats Pro同样搭载苹果H1芯片，支持「嘿Siri」唤醒。但在此基础上它还设计了不同的实体按键，在运动场景下比语音唤醒Siri更加方便。续航方面，其单个耳塞最长使用达到9小时，支持充电5分钟听歌1.5小时快速充电技术，附带的充电盒能够额外提供24小时续航，对于经常户外使用耳机的用户来说，这样的续航很优秀。

在1888元的售价上，Powerbeats Pro针对运动场景提供了更强的续航，更稳定的佩戴使用体验，以及更多的颜色（黑/白/蓝/绿四种颜色），但是充电盒体积较大，耳机也较重，这是选购前需要注意的地方。

买哪一款看需求

AirPods（第二代）、AirPods Pro和Powerbeats Pro三款耳机都是今年更新的产品，并且都采用H1芯片，所以它们在日常连接、延迟等方面差异不大。想要选购的朋友，可以根据它们各自的特性有针对性决定，作为参考，下图为大家总结了三款产品的特点。

如果你喜欢运动，或者经常去户外，那么具有一定抗汗抗水能力的AirPods Pro和Powerbeats Pro会比较适合，想要续航更长就选择Powerbeats Pro，想要更轻便小巧，就选择AirPods Pro。

但如果你对降噪没有特殊需要，并且不喜欢AirPods Pro长得像「豌豆射手」一样的入耳式设计，那么价格相对更低AirPods更适合，它的开放式设计在长时间佩戴情况下会更加舒适，不错的便携性也适合日常各种场景使用。