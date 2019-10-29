苹果官网AirPods Pro销售火爆，发货日期延长至3-5 个工作日

IT之家10月29日消息 今天凌晨，苹果官网正式上架了AirPods Pro无线耳机，支持主动降噪，售价1999元，将在10月30日正式上市。IT之家发现，如果你今天凌晨购买，送货日期为1个工作日，今天晚间，苹果官网显示，AirPods Pro购买之后的发货日期延长至3-5 个工作日。

妙得不同凡响

AirPods Pro 具备主动降噪功能，让一切入耳更沉浸；带来通透模式，让周围的环境声可以被听到；还可选耳塞尺寸，让你一直戴着都舒服。和 AirPods 一样，AirPods Pro 能同你的 iPhone 或 Apple Watch 巧妙地配对连接，而且从充电盒中一取出便可开始使用。

主动降噪

AirPods Pro 是一款极其轻盈的降噪耳机，它可阻隔环境噪音，让你专注于正在聆听的内容。主动降噪功能会根据你耳部的几何结构和耳塞的贴合度持续进行调节，从而消减环境噪音，让你能全情投入到音乐、播客和通话之中。

通透模式

AirPods Pro 切换至通透模式后，可允许外部声音进入，让你能听到并融入周围的环境之中。外向式和内向式麦克风相互配合，使 AirPods Pro 能够取消硅胶耳塞的隔音效果，这样当你在与身边的人聊天时，一切听起来、感觉起来都会很自然。

重塑贴合度与舒适度

内部锥形设计的耳塞有三种尺寸，可用来调节佩戴的贴合度。它们会贴合你的耳形，使 AirPods Pro 可以始终牢牢戴在耳中，并通过极高的密合度来实现出众的降噪效果。

卓越音质

定制的高振幅、低失真度扬声器驱动单元，可带来浑厚有力的低音。效率超凡的高动态范围放大器，可呈现纯净清澈的声音，并延长电池续航。自适应均衡功能可根据你的耳形自动调整音乐播放，带给你细腻一致的聆听体验。

更多妙处

Apple 设计的 H1 芯片大大降低了音频延迟。耳机柄上的力度感应器，让你能轻松控制音乐播放和通话，并可在主动降噪与通透模式之间切换。有了 Siri 信息播报功能，你可以让 Siri 通过 AirPods 为你读出信息的内容。借助音频共享功能，你和好友还能用两副 AirPods 一起欣赏同一音频，方便你分享各种游戏、电影和音乐。

在续航方面，使用充电盒额外多次充电达到的聆听时间为超过24小时。单次充电的聆听时间最长可达4.5小时，仅充电 5 分钟的聆听时间大约1小时。